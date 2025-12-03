我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳詩媛（右）孕肚逐漸明顯。（圖／陳詩媛 IG @10yuan.0424）

羽球金牌王齊麟的妻子陳詩媛（十元），自10月底公開懷孕喜訊後，她的每一次亮相都備受外界關注，今（3）日她在社群曬出和雙胞胎姊姊陳詩雅的影片，兩人穿著同款「花苞裙」，可愛又俏皮，更直呼：「不能放棄打扮自己。」而外界也眼尖發現陳詩媛的超明顯孕肚，整個人已經大姊姊一號。陳詩媛稍早在IG上傳一段和姊姊一同曬穿搭的影片，畫面中兩人穿上同款「花苞裙」，還不斷更換不同配件、上衣，模樣相當可愛，不過陳詩媛的孕肚完全藏不住，和姊姊站在一起更是明顯大了一號，連腿都粗了一圈，可見孕期吃好吃滿，調養的相當健康。這回陳詩媛再度露面，不僅明顯變胖、孕肚更加顯眼，就連臉蛋都圓潤了不少，絕佳狀態讓不少準媽咪羨慕不已，貼文短時間內迅速累積大量讚數，而陳詩媛也在貼文中開心表示：「就算肚子飛速變大，也不能放棄打扮自己！」其實就在不久前，陳詩媛才在社群透露孕期生活中的小困擾，坦言懷孕後買衣服需要花更多心力，「以前不愛試穿，現在不試不行，試完還會很挫折。」語氣中帶著些許無奈，也反映出孕媽咪共同的心聲，不過現在看來似乎已經樂在其中。兩屆奧運羽球男雙金牌國手王齊麟跟陳詩媛（十元）在2024年4月爆出熱戀，後來大方公開認愛，頻頻放閃都讓大家甜翻。兩人也透露在一起的原因，除了原本就認識，經過多次的吃飯巧遇後，互換聯絡方式、進而更了解彼此，決定交往為彼此事業加油。而在去年12月，王齊麟向女友求婚成功，並於半年後、今年6月在台北市內湖區戶政事務所登記結婚，戀情修成正果，甚至馬上進行造人計劃，成功懷孕，更是引來外界的祝福。