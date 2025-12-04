我是廣告 請繼續往下閱讀

12月4日體壇中知名的壽星，效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇球星史內爾（Blake Snell），今天將迎來他的33歲生日。作為近代最具爆發力的左投手之一，他以凌厲的伸卡與曲球組合著稱，並在美聯與國聯都拿下過賽揚獎，也在2025年幫助道奇奪下冠軍。1992年出生於西雅圖的史內爾，自高中便展現強大壓制力，曾繳出9勝0敗、防禦率1.00與128次三振的驚人成績。他在2011年大聯盟選秀首輪獲坦帕灣光芒青睞，並於小聯盟一路快速升級，2015年橫掃各級15勝、防禦率1.41，還獲選《今日美國》年度小聯盟投手，奠定未來明星地位。2016年登上大聯盟後，史內爾逐年調整控球與穩定度，並在2018年迎來巔峰賽季。他以21 勝、1.89防禦率、219ERA+ 的壓倒性表現奪下美聯賽揚獎，成為聯盟最具主宰力的左投之一。2020年季後賽他多次在關鍵戰役投出代表性好投，包括世界大賽第2戰飆出9次三振，創下大聯盟紀錄。光芒在2020年底將史內爾交易至聖地牙哥教士，雖然初期起伏明顯，但史內爾仍在2023年以國聯最低的2.25防禦率、全大聯盟最少被安打率（5.8）重返巔峰，生涯第2度獲得賽揚獎，成為史上少數在美、國聯皆獲獎的投手。2024年史內爾轉投舊金山巨人，雖因傷缺陣多時，但仍於8月投出生涯首場無安打比賽，再次展現王牌身手。隔年，他與洛杉磯道奇簽下5年合約，2025年雖同樣遭肩傷困擾，但在復出後於季後賽再度扮演關鍵角色。從外卡、分區系列賽到國聯冠軍賽，他連續繳出高水準表現，尤其國聯冠軍系列賽首戰面對密爾瓦基釀酒人投出10次三振、8局封鎖的代表作。雖然後續在世界大賽兩次先發不如預期，史內爾仍在第7戰後援登板，投出1.1局無失分，協助道奇封王，迎來個人生涯首座冠軍。