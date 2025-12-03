我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國政府擴大追查跨境詐騙網絡，已查扣總值約100億泰銖的資產，涉案對象橫跨泰國、柬埔寨與其他東南亞地區，被指與多處詐騙園區的犯罪運作密切相關。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今（3）日表示，本次遭扣押的資產涉及多名重量級嫌犯，其中包括柬埔寨太子集團創辦人陳志、一名柬埔寨參議員，以及兩名泰國公民。他強調，調查將完全依據證據辦案，不會因涉案者具政治或商業背景而有所偏袒。美國司法部今年10月起訴陳志，指控他涉及人口販運、網路詐騙、強迫勞動，並在柬埔寨多地經營詐騙園區，透過加密貨幣投資陷阱向美國與世界各地受害者詐取金錢。美方指出，遭查扣的比特幣犯罪所得價值高達約150億美元。各國調查也同步跟進。英國凍結與陳志相關、價值超過1億3,000萬美元的資產，台灣與香港執法單位也陸續啟動相關查扣程序。泰國反洗錢辦公室透露，已查封陳志約100項資產，包括土地、現金、奢侈品與珠寶，總額達3億7,300萬泰銖。此外，當局也扣押柬埔寨參議員、前總理洪森親信符國安近1,500萬美元的資產。泰國政府表示，後續將持續跨境合作，針對詐騙園區金流、加密貨幣轉移與相關人員活動深入追查，力圖切斷整個詐騙產業鏈。