▲雷光夏（如圖）相隔6年再開唱，她期許和粉絲一起在演唱、聽歌當下，留下永恆的一天。（圖／聲音紡織提供）

資深音樂人雷光夏相隔6年，將於本月舉辦-雷光夏《時空的縫隙》演唱會，官方驚喜揭露台北場舞台，將打造一座往下延伸的特別舞台，現場會懸吊一艘真正的小船，象徵帶領樂迷穿越記憶與時間的縫隙。巧合的是，雷光夏日前在整理資料時，意外翻到母親生前留下的一份手稿，內容竟然也寫到了「小船」，讓她深受感動，彷彿這次回到舞台的起心動念，其實早早被母親以另一種方式守護著。這次《時空的縫隙》演出將以全新形式呈現。雷光夏表示，自從上一場TICC專場後便未再舉辦大型演唱會，原本計畫於明年推出結合裝置與藝術的跨界演出，未料今年便被Legacy網羅提前開唱。她也因此邀請原訂於明年合作的裝置藝術家提前加入此次專場，將影像、物件與聲響融入舞台，打造音樂宇宙。雷光夏談到母親的手稿時，提及近年多花時間照顧父母，也感傷送別雙親。沒想到在整理資料準備演唱會的過程中，她意外看到母親生前留下的詩句手稿，上頭寫著：「⋯⋯綠葉浮泛，在起泡的水波上，我的小船啟航，是否一去不返？⋯⋯也許有位小孩在岸灘，會拾起我的小船。」她透露，當看到「小船」的字眼時，整個人隨時空靜止了，「那一刻我覺得，她好像從來沒有遠離。」彷彿母親早已預示、甚至陪她走向這場演出的核心意象。她抬頭望向天空，心裡湧起熟悉的溫暖，也將這段奇幻又慰藉的緣分分享給樂迷：「或許，今年的相遇，是命運悄悄安排的。」雷光夏長年以細膩敏感的創作，成為華語樂壇極少數橫跨金曲、金馬、金鐘的三金得主。她曾推出《我是雷光夏》、《臉頰貼緊月球》、《時間的密語》、《2003逝》、《黑暗之光》、《小故事》等多張個人專輯，作品屢獲金曲獎肯定。雷光夏表示，期待在年末與觀眾相，「這次真的一期一會，希望大家再一起進入這道時空的縫隙，留下永存的一天。」