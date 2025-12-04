我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯快艇本季開局僅繳出5勝16敗的糟糕戰績，球隊內部更爆發嚴重動盪。就在傳奇控衛「CP3」保羅（Chris Paul）於客場之旅途中遭球隊無預警「遣返」後，快艇球團於今（4）日正式宣佈釋出這位老將。面對外界質疑總教練泰隆·魯（Tyronn Lue）是否也將因戰績不佳而捲舖蓋走人，快艇籃球事務總裁法蘭克（Lawrence Frank）給予強力背書，強調魯是聯盟頂尖教練，且將會繼續執教球隊「很長一段時間」。針對保羅的離隊風波，法蘭克在面對媒體時，試圖為這場鬧劇降溫。他透露在釋出保羅之前，雙方曾進行了長達3小時的會談。「克里斯擁有非常好的領導風格，他帶領過很多球隊，」法蘭克坦言：「你做的一些運作、陣容調整，初衷都是好的。有些奏效，有些則否。我承認這一點，這次的操作在這個時間點就是沒有成功。」法蘭克也特別澄清，球隊戰績低迷並非保羅一人的責任。「我要非常明確地說一點，沒有人因為我們的表現不佳而責怪克里斯。我對目前的戰績負全責，我們掙扎的原因有很多，但我們仍感謝克里斯對球隊的影響。」儘管球隊陷入連敗泥淖且內部氣氛詭譎，法蘭克仍堅定支持總教練泰隆·魯，「現在我們打得很爛，攻防兩端都是一支糟糕的球隊，」法蘭克直言：「但改進必須從我開始，是我組建了這個陣容。泰隆魯是我的合作夥伴，他是個非常出色的教練，他將會繼續在這裡執教很長一段時間。」根據《ESPN》與《Bleacher Report》等美媒爆料，保羅與魯的關係早已破裂，雙方因領導風格衝突已數週沒有交談，保羅曾請求會面溝通卻遭魯拒絕。對此，泰隆·魯在對陣亞特蘭大老鷹賽前受訪時表示：「我不喜歡這樣的結果，這並沒有像我們預期的那樣發展。我不喜歡看到CP3發生這種事，但這確實就是不適合。他也能理解這一點。球團做出了選擇，我們會繼續前進。」魯也強調，球隊5勝16敗的戰績不能歸咎於保羅，「我不認為他是我們戰績差的原因，我只是覺得這裡不適合他正在尋求的東西。就是這樣。」魯感性地說：「我有很尊重他，這些年來他一直是我的朋友。你永遠不想看到一位偉大的球員這樣離開，但我相信他會找到新去處的。」隨著教練拒絕溝通的細節曝光，社群媒體上的風向幾乎一面倒力挺保羅，痛批泰隆·魯缺乏職業素養。網友在社群平台X上砲火猛烈：「泰隆魯一直都是個輸家」、「快艇必須開除魯和法蘭克」、「所以魯是因為玻璃心受傷，開始耍大牌了嗎？」、「身為總教練竟然對球員搞消失？」更有憤怒的球迷質疑：「魯是在搞冷戰嗎？他是14歲少女嗎？」、「這種教練怎麼還沒被開除？你告訴我一個號稱有水準的教練，遇到分歧竟然直接已讀不回？」這場茶壺內的風暴，恐怕將讓戰績低迷的快艇隊雪上加霜。