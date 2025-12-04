我是廣告 請繼續往下閱讀

效力MLB匹茲堡海盜的旅美好手鄭宗哲，近期返台參加NIKE青棒菁英訓練營，解鎖一日教練體驗，期間被學員問到不少問題，其中有人更問，「學長被下放時有沒有很難過？」，鄭宗哲則跟他分享，「就是換個地方打球，在3A會時常看到球員上上下下，要有辦法看開一切。」鄭宗哲隨後也金句連發，表示職業球員不論面對什麼狀況都要有自信，「不管在哪裡打球，那個地方就是我的大聯盟。」鄭宗哲今年4月初被拉上大聯盟，9日迎來生涯首秀，成為今年唯一站上大聯盟的台灣野手，近期他返台擔任教練，也被許多球員問到大聯盟問題，有球員就直接問他，「學長被下放時有沒有很難過？」鄭宗哲笑說，「我跟他說，其實沒有很意外，就是換個地方打球，我也有跟他們解釋，就是說其實很少人一上去就一直打到退休那一天，有上上下下才是正常會看到的樣子，要有辦法應付這些狀況。」鄭宗哲隨後也金句連發，跟球員們分享個人棒球哲學，「棒球只會越打越困難。你會越來越強，但成績不會像高中時，打擊率動不動就3、4成，因為你的對手、隊友都越來越強。但要記得，這不代表你沒有進步，你其實一直在進步、一直變強，所以你要持續相信自己，一直有在變得更好。」談到明年目標，鄭宗哲希望當然是站穩大聯盟，「希望可以待得更久一點，越久越好，心態也不要著急，最重要的還是保持健康，才有機會繼續學習。」鄭宗哲也自曝心境，「最後，不管在哪裡打球，那個地方就是我的大聯盟。」