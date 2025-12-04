我是廣告 請繼續往下閱讀

▲袁惟仁（如圖）臥床成為植物人5年，本月1日又傳病情惡化、緊急送醫。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

▲紀寶如（如圖）透露袁惟仁最新狀況：「其實小胖老師沒有大家想像中嚴重，因為肺發炎還在住院，目前康復中。」（圖／記者葉政勳攝影）

袁惟仁病倒5年 家人悉心照料

聖誕文化藝術嘉年華眾星雲集！

音樂人袁惟仁（小胖老師）2018年腦溢血病倒，2020年宣告成植物人，腦死癱瘓在床，本月1日再傳出緊急送醫，真實情況備受外界關心。今（4）日與袁惟仁為多年好友的紀寶如，出席聖誕文化藝術嘉年華記者會，親上線回應對方狀況，「最近有關心小胖老師，也跟他二姐聯絡，其實小胖老師沒有大家想像中嚴重，因為肺發炎還在住院，目前康復中，謝謝大家關心，我們都會為他禱告。」並透露明年1月25日將到花蓮縣光復鄉賑災，順帶探望袁惟仁。袁惟仁病倒5年，主要由其二姐照料陪伴，如今又傳緊急送醫，引發外界關心，今稍早紀寶如被問及此事，語帶不捨地說，「最近有關心小胖老師，也跟他二姐聯絡，其實小胖老師沒有大家想像中嚴重，因為肺發炎還在住院，目前康復中，謝謝大家關心，我們都會為他禱告。」紀寶如也透露，袁惟仁經濟狀況還過得去，因為身旁家人、好友及教友都會伸出援手，「有一群好朋友都在幫他的忙，演藝圈都是互相扶持，我們持續幫助他，也有基督徒在為他禱告」，目前規劃明年1月25日將到花蓮縣光復鄉賑災，順帶探望袁惟仁，「謝謝大家的關心！」現年57歲的袁惟仁，曾創作〈征服〉、〈夢醒了〉、〈夢一場〉多首膾炙人口的經典歌曲，2018年於上海因跌倒而腦溢血昏迷，同時被查出腦中有腫瘤，2020年在家中摔倒撞到頭部，送醫搶救後被判定成植物人，這5年來，袁惟仁由姊姊袁藹玲擔任主要照護者，最近傳出緊急送醫的消息，粉絲也都為袁惟仁集氣祈福，盼他能度過難關。話題回到記者會上，紀寶如為本月12日到14日的「2025聖誕文化藝術嘉年華」大力宣傳，活動一連三天眾星雲集，天天都有超強主持群上陣，包括李明依、廖偉凡、寇乃馨、紀寶如等綜藝界一哥一姐以及阿Ben、徐小可夫妻檔、逸祥、李晶玉、舒夢蘭等輪番登場。參與演出歌手更是不得了，從民歌時期的潘越雲、許景淳、葉歡、于台煙、周子寒、何方、王瑞瑜等人；到歌唱選秀時代的「星光幫」盧學叡、李宣榕、黃美珍、張心傑與「超偶幫」張芸京、曾治豪；以及「金曲獎」等級的林曉培、羅文裕、呂薔等，個個實力非凡。