蝦子低脂、高蛋白，肉質細緻鮮甜，適合多種烹調方式，很多人最愛能吃出蝦子原味的「白灼蝦」。不過，你知道白灼蝦到底是「汆燙」好吃，還是「大火蒸」更好吃嗎？總鋪師公開最佳煮法，其實是「大火蒸」，能把蝦子的香氣、甜味全鎖住，大餐廳幾乎都用這招。
總鋪師揭秘：大火蒸比汆燙更鮮甜
出版《漁家女兒的魚鱻食帖》等著作的船長女兒「猩弟」，日前在其經營的海鮮品牌「新合發」臉書粉專發文，表示近期和一位台菜大總鋪師聊天，聊到「蝦子到底是『汆燙』比較好吃，還是『大火蒸』比較好吃」。
結果她被總鋪師一句話就說服了：「用大火炊的白灼蝦，才是最好吃的。」猩弟說明，原因其實很簡單，就是「用大火整個把蝦的香氣、甜味一口氣鎖在蝦肉裡面，比起汆燙泡在水裡，甜度真的有差」。而且大餐廳幾乎都是用這招，蒸氣的溫度和時間好控制，整盤品質比較一致。
實測口感更Q彈 掌握「黃金5分鐘」就上桌
猩弟說，她自己連日在家測試好幾次，結果也很明顯，「大火蒸出來的蝦，就是比較甜、比較Q，也比較香」。她分享大火蒸蝦的步驟，等水煮滾，把蝦子放進蒸盤，蓋上鍋蓋，維持大火蒸5分鐘就完成。
注意！冷凍蝦需先退冰 2類人適量食用
貼文引起討論，有網友問「冷凍的也能這樣蒸嗎？先過水退冰後面步驟一樣？」她建議蝦子要先「確實退冰」後再蒸。此外，也有人分享要加點鹽或酒，會更好吃。
不過要提醒，蝦子含有普林（purine），容易代謝成尿酸誘發痛風；此外，蝦子也因富含動物性蛋白質，過量攝取會加重腎臟負擔，所以腎臟病患者也要適量食用。
資料來源：新合發 SHIN HER FA
