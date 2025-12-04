我是廣告 請繼續往下閱讀

病人吃藥後體重波動大？健談推「健管家遠距智慧營養管理系統 HACH HEALTH+」，串連營養師及使用者，透過影像辨識推算營養素，搭配營養師端介入，讓患者不用在醫院也有營養師指導。總經理林鈺軒指出，醫院中除減重中心、健檢中心外，如身心科、感染科等科別考量患者狀況也會搭配使用，相關合作預計在明年營收中貢獻，有望佔整體營收五成。根據Precedence Research最新資料，全球健康與保健市場規模在2025 年達6.87兆美元，預計2034年將突破11兆美元，年複合成長率達 5.40％，其中，亞太地區為全球成長速度最快的區域。因此從女性婦科保健起家的健談，看準 AI發展，切入跨院所整合能力與可擴張的照護模式。健管家以「影像辨識→營養分析→風險偵測」為自動化流程，「拍一張照片」或「說一句話」，系統即可在3秒內完成飲食紀錄，包括餐點辨識、份量推估與營養素換算，特別是混合式便當、羹類、麵食、火鍋等複雜料理中仍能維持高準確度，提升外食族、上班族與高忙碌族群的紀錄效率與依從性。林鈺軒說，不只分析熱量，系統涵蓋普林、磷、碘、鉀、鈉、蛋白質、脂肪、總熱量等15大臨床重要營養素分析，特別適用於癌症治療、慢性腎臟病、代謝症候群等需精準控制的高風險族群，協助醫療團隊快速掌握營養狀態，提供即時可行的介入建議。同時，健談與國衛院童俊維教授團隊合作，強化AI模型可信度與臨床適用性研究，同時確保技術具有醫學證據基礎。林鈺軒舉例，感染科、身心科等患者部分用藥後體重波動較大，為避免慢性病有併發症，或是下次回診時體重變化過大，導致藥物劑量無法及時調整，因此除了減重、健檢中心等民眾，部分科別患者也會搭配使用。健談合作夥伴涵蓋台大醫院、台北榮總、台北慈濟醫院等醫學中心，以及北榮新竹分院、基隆長庚紀念醫院等區域與地區醫院，並延伸至台北海洋科技大學等健康促進與教育單位。林鈺軒表示，目前以授權制，目前運行約半年時間，營收預計在明年貢獻較為顯著，估計可能達到總營收五成。