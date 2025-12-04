我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉貪案，被控讓地主等人免徵土地增值稅、放任不具公職的女兒召喚一級主管進入縣長官邸下達指令，以及3250萬元來源不明的現金，一審遭判處12年6月，褫奪公權6年，內政部依《地方制度法》規定，即起停止縣長職務。高院今下午進行準備程序庭，林姿妙主張自己是冤枉、沒做壞事，希望法官明察秋毫、判無罪，同時請求解除限制出境、出海。林姿妙被控協助免徵1558地號土地增值稅112萬元，換取繼續免費使用98地號作為2020年藍營總統、立委大選競總使用，獲免拆等不正利益240萬元，並指示時任建設處代理處長吳朝琴，配合召開會議，協助讓1558地號逃漏稅。林姿妙女兒林羿伶因為是圖利共犯，一審遭判3年6月，林姿妙與林羿伶今下午皆親自出庭，林羿伶主張，林羿伶與吳秋齡的通話內容，只是聽吳在抱怨時任建設處代理處長吳朝琴，雖然電話中有說會去了解狀況，但後續並沒有幫忙了解。至於林姿妙本人也否認犯罪，強調她沒有做壞事，請法官明察秋毫，還她清白。林姿妙強調，土地增值稅的處理過程都是二層決行，流程上公文不用經過首長蓋章，而且選舉後，她跟女兒沒有繼續使用競選總部，她從38歲開始守寡，背負丈夫債務，又有4個小孩要養，所以會跟人借貸，還錢之後會再跟別人借錢。一審認定林姿妙的四塊犯罪事實。第一，羅東公正段1558地號土地違法農地農用做出免予課徵土地增值稅112萬6803元之處分。第二，羅東鎮東榮2段98地號地主同意繼續無償出借該土地，作為2020年韓國瑜選總統、呂國華選立委的聯合競選總部使用，導致林姿妙、前立委楊吉雄獲免除重新搭建2020年總統立委大選的競選總部約240萬元利益。第三，羅東公正段1558地號免課徵土地增值稅案，跨宜縣府局處違法多階段行政處分。第四，林姿妙自2018年擔任縣長，除每月3萬元租金收入及15萬元薪資，自陳無其他收入，但3250萬元現金流無合理來源，與收入顯不相當。宜蘭地院依《貪污治罪條例》對監督事務圖利罪量處7年、褫奪公權6年、財產來源不明罪判處2年6月、褫奪公權2年、《洗錢防制法》特殊洗錢罪，判3年6月，應執行有期徒刑12年6月，褫奪公權6年，3250萬沒收。另外，檢察官向法院聲請限制出海出境，但林姿妙主張很少出國，不用限制出海出境，若有出國計畫會事先陳報，其辯護律師劉致欽表示，林姿妙都準時出庭，也無國外護照，家人及財產都在國內，不可能逃亡，無限制出海出境之必要，請駁回聲請。