知名網紅「仙塔律師（Santa）」李宜諪於「鉅新匯」靈骨塔詐騙集團詐騙老者1.6億元案，涉嫌洩漏主嫌吳芳儀的偵查筆錄秘密，並於律見後通知共犯盡速變賣金飾及BMW名車，台北地檢署8月起訴15人，將李女依洩密、幫助洗錢等罪起訴，具體求刑1年，台北地院審理中；李女日前聲請解除限制出境、出海，台北地院審查認李女頻繁出入境，以此為理由之一，駁回聲請。李宜諪主張，她偵查中被諭知70萬元交保，明確顯示並無羈押必要，既然法院或檢察機關已透過具保確保訴訟進行，則限制出境、出海作為羈押替代手段的必要性已大幅降低。李宜諪認為，她被求刑僅1年，依實務見解，被告所涉罪名及預期刑度與逃亡的可能性呈正相關，她沒有必要規避輕微刑責而潛逃，而且，她是執業律師，經營法律事務所，身上背負眾多當事人的案件，潛逃會喪失職業聲譽及社會地位。北院認為，李女在6月30日被檢方諭令限制出境、出海前，就有頻繁出入國的紀錄，光2025年上半年就出國5次，每次時間數日至10多天不等。實務上也常有量刑較輕者逃亡的案例，因此不採信李女主張，駁回聲請。依起訴，李宜諪與另2名律師趙浩程、蔡沅諭涉嫌洗錢、洩密，檢方各求刑1年、1年、6月，另起訴呂英菖、吳芳儀12名詐騙集團成員。檢方控訴，吳芳儀、呂英菖2022年起從事靈骨塔投資詐騙，至少10人受騙達1.6億元，專案小組2025年4月將吳芳儀聲押獲准後，準備查扣吳女等人資產，卻發現吳女名下BMW X6休旅車在吳女收押後被過戶。