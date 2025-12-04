我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GD（如圖）在地鐵上踩座椅，又佔據博愛座，掀起討論。（圖／（圖／權志龍助理 IG @8lo8lo8lowme）

韓國天王GD（權志龍）近日飛往紐約參加「Chanel 2026 Métiers d'art工坊大秀」，他在IG分身帳號上分享多張幕後花絮，其中一組照片卻因「穿著鞋踩上地鐵座位、甚至站在座椅上」引發韓網熱議，對此韓媒解釋，該組照片背景其實是真實地鐵做出的布景，逼真程度叫人嘖嘖稱奇。GD才剛結束MAMA演出，行程緊湊的他正為12月12日至14日在高尺巨蛋舉辦的演唱會倒數準備中，沒想到卻馬不停蹄的先飛往紐約，參與香奈兒年度工坊大秀，他在社群公開的照片中，時而俏皮、時而投入時尚派對氛圍。但最引人注意的，是GD在地鐵車廂內腳踩座椅、甚至整個人站上椅子、手拉著橫槓的模樣。另張照片則見他坐在優先席上，同樣雙腳踩著椅面，讓不少粉絲和韓網友一度誤以為他在公共空間出現失禮行為。不過事後韓媒揭露真相，這些爭議照片其實是大秀的主題環節之一。「Chanel 2026 Métiers d'art工坊大秀」為創意總監Matthieu Blazy上任後首個工坊系列，他以紐約地鐵站為靈感，特別選用紐約包厘街（Bowery）附近、已停用的地鐵月台打造秀場，GD所拍攝的畫面全都在「布景車廂」內完成。實際上，GD也在其他貼文分享完整的拍攝現場，可看到周邊燈光器材、攝影設備與劇組人員，使得「踩椅爭議」迅速降溫。不少粉絲笑稱這是天王魅力的一部分：「只有GD可以把地鐵變伸展台。」也有人感嘆他在演唱會前仍不忘拼命工作，展現韓流頂尖藝人的職業精神。