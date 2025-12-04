我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025台灣Google搜尋快速竄升歌手 (不含已故人物)，黃明志第一，GD第二，復出開唱的江蕙衝到第四。（圖／Google提供）

▲2025台灣Google搜尋快速竄升歌手與歌唱團體，Blackpink、Twice霸榜前二，今年在五月天上合體的F4，衝到第三，排在五月天前面。（圖／Google提供）

▲從2025台灣Google搜尋快速竄升歌詞關鍵字，可看見「沒出息」、「APT」、「上車舞」，都是洗腦的歌曲或歌詞，反映短影音蔚為主流。（圖／Google提供）

▲2025Google年度搜尋排行榜的「快速竄升演唱會」，GD回歸成為第一。女團Babymonster擠到第八，後生可畏。（圖／Google提供）

一年又將過去，想知道在Google快速竄升搜尋的歌手、團體和歌詞關鍵字有哪些？，今年排名出現一種時空交錯的驚奇感。話題天王黃明志力壓過韓流天王GD奪冠，團體榜單還有時代的眼淚F4強勢回歸，與當紅韓團BLACKPINK、TWICE同榜廝殺，讓粉絲直呼，今夕是何年。在「快速竄升歌手」（不含已故）榜單，馬來西亞歌手黃明志網路聲量極高，因涉入網紅謝侑芯命案而成為一大話題，排在強勢回歸的韓流天王GD（權志龍）之前，位居第一。榜單中不乏實力派與傳奇人物，金曲歌后魏如萱因感情風波而排在第三，封麥多年的「二姐」江蕙，今年因復出動向震撼全台，搜尋熱度暴衝至第四名。此外，伍佰、謝金燕、蔡依林、林俊傑、陳奕迅多位天王天后，依舊是流量保證。日本歌手優里則憑著破億神曲在台灣的高傳唱度，成功擠進前十。團體榜單則是「頂流」與「回憶殺」的戰場。BLACKPINK與TWICE不意外地穩坐冠、亞軍，令人驚喜的第三名、台灣傳奇男團F4，今年因在五月天演唱會上合體、後來又傳出三缺一，相關話題發酵，搜尋熱度意外飆升，直接超越天團五月天與頑童MJ116。此外，韓流二代團的世紀合體也是今年重頭戲，2NE1、GFRIEND以及BIGBANG的相關動態，讓老粉淚崩狂搜，證明經典情懷永遠有市場。歌詞熱搜榜則完全反映了「短影音世代」的喜好。Rosé與火星人布魯諾合作的洗腦神曲 〈APT.〉 紅遍全球，毫無懸念入榜；而 「沒出息」 一詞，因改編自政治人物王世堅備詢時的用語，配上旋律竟成為洗腦歌，意外引發搜尋熱潮。其他如抖音神曲〈跳樓機〉、〈上車舞〉，皆是社群搜尋的熱門關鍵字，顯示聽眾往往是先被洗腦，才會主動搜尋歌詞。值得一提的是，在「快速竄升演唱會」榜單中，2025年台灣樂迷最關注的焦點無疑是韓流天王GD（權志龍） 的回歸，引爆全網搜尋熱潮，強勢登頂冠軍寶座。緊追在後的則是兩大頂級女團BLACKPINK與TWICE，分別拿下亞軍與季軍，代表K-Pop在台灣演唱會市場的戰力驚人。此外，新人女團BABYMONSTER殺入第八名，後生可畏，氣勢強大。