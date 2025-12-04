一年又將過去，想知道在Google快速竄升搜尋的歌手、團體和歌詞關鍵字有哪些？《NOWNEWS今日新聞》獨家取得Google 2025年度搜尋排行榜的歌手、團體與歌詞關鍵字榜單，今年排名出現一種時空交錯的驚奇感。話題天王黃明志力壓過韓流天王GD奪冠，團體榜單還有時代的眼淚F4強勢回歸，與當紅韓團BLACKPINK、TWICE同榜廝殺，讓粉絲直呼，今夕是何年。
黃明志話題不斷奪冠 江蕙復出震撼全台
在「快速竄升歌手」（不含已故）榜單，馬來西亞歌手黃明志網路聲量極高，因涉入網紅謝侑芯命案而成為一大話題，排在強勢回歸的韓流天王GD（權志龍）之前，位居第一。
榜單中不乏實力派與傳奇人物，金曲歌后魏如萱因感情風波而排在第三，封麥多年的「二姐」江蕙，今年因復出動向震撼全台，搜尋熱度暴衝至第四名。此外，伍佰、謝金燕、蔡依林、林俊傑、陳奕迅多位天王天后，依舊是流量保證。日本歌手優里則憑著破億神曲在台灣的高傳唱度，成功擠進前十。
Google 2025快速竄升歌手（不含已故）Top 10:
1.黃明志
2.GD (權志龍)
3.魏如萱
4.江蕙
5.伍佰
6.謝金燕
7.蔡依林
8.林俊傑
9.陳奕迅
10.優里
F4驚喜殺進前三 韓流二代團掀回憶殺
團體榜單則是「頂流」與「回憶殺」的戰場。BLACKPINK與TWICE不意外地穩坐冠、亞軍，令人驚喜的第三名、台灣傳奇男團F4，今年因在五月天演唱會上合體、後來又傳出三缺一，相關話題發酵，搜尋熱度意外飆升，直接超越天團五月天與頑童MJ116。
此外，韓流二代團的世紀合體也是今年重頭戲，2NE1、GFRIEND以及BIGBANG的相關動態，讓老粉淚崩狂搜，證明經典情懷永遠有市場。
Google 2025快速竄升歌手＆歌唱團體 TOP 10：
1.BLACKPINK
2.TWICE
3.F4
4.五月天
5.頑童MJ116
6.GFRIEND
7.BIGBANG
8.美秀集團
9.2NE1
10.魔力紅 (Maroon 5)
短影音迷因化現象！「沒出息」成黑馬
歌詞熱搜榜則完全反映了「短影音世代」的喜好。Rosé與火星人布魯諾合作的洗腦神曲 〈APT.〉 紅遍全球，毫無懸念入榜；而 「沒出息」 一詞，因改編自政治人物王世堅備詢時的用語，配上旋律竟成為洗腦歌，意外引發搜尋熱潮。其他如抖音神曲〈跳樓機〉、〈上車舞〉，皆是社群搜尋的熱門關鍵字，顯示聽眾往往是先被洗腦，才會主動搜尋歌詞。
Google 2025 快速竄升歌詞關鍵字TOP 10：
1.跳樓機
2.APT
3.大展鴻圖
4.Golden
5.看著我的眼睛說
6.上車舞
7.沒出息
8.打火機
9.像晴天像雨天
10.愛愛愛
快速竄升演唱會榜單 GD回歸成第一
值得一提的是，在「快速竄升演唱會」榜單中，2025年台灣樂迷最關注的焦點無疑是韓流天王GD（權志龍） 的回歸，引爆全網搜尋熱潮，強勢登頂冠軍寶座。緊追在後的則是兩大頂級女團BLACKPINK與TWICE，分別拿下亞軍與季軍，代表K-Pop在台灣演唱會市場的戰力驚人。此外，新人女團BABYMONSTER殺入第八名，後生可畏，氣勢強大。
Google 2025快速竄升演唱會關鍵字TOP 10：
1.GD
2.BLACKPINK
3.TWICE
4.孫燕姿
5.江蕙
6.伍佰
7.五月天
8.BABYMONSTER
9.蔡依林
10.林俊傑
