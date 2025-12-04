我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邱澤和張鈞甯2019年連續合作《八歲的爸爸》、《唐人街探案》擦出火花。（圖／翻攝《唐人街探案》微博）

▲邱澤（左）和許瑋甯（右）上月28日於台北東方文華酒店舉辦婚宴，席開40桌完成世紀婚禮。（圖／NOWNEWS攝影中心）

邱澤與許瑋甯於11月28日舉辦浪漫世紀婚禮，星光熠熠、放閃畫面熱度不斷。而隨著婚禮曝光，邱澤過往情史也再度被翻出，其中最受關注的莫過於他與張鈞甯的「追求風波」。當年他坦承正積極追求張鈞甯，卻遭女方以四字「感謝抬愛」溫柔拒絕，外界更盛傳兩人之所以始終未能交往成功，關鍵其實卡在張鈞甯的媽媽。兩人自2019年前陸續合作《唐人街探案》網劇及電影《8歲的爸爸》，不久便被拍到深夜開車遊車河兜風，還一同前往日本旅遊，雙方戀情傳得火熱。邱澤當時更大方喊話：「努力追求中，請大家給祝福。」掀起一票討論。然而當時身在歐洲工作的張鈞甯卻透過經紀人回應：「感謝抬愛。」並表示近期傳聞造成困擾，她享受當下的工作狀態，「其他的事情相信會有最好的安排。」知情人士透露，向來謹慎的張鈞甯，這段回應已是「最大極限」，刻意保留想像空間，但並未鬆口認愛。邱澤方面當時也試圖緩頰，表示不認為張鈞甯是在「打臉」，強調她一向溫暖有禮。2020年邱澤再度受訪，被問及彼此關係，則透露兩人自共同宣傳《唐人街探案》後即無再聯絡，並以8字「工作加油」、「平安健康」作為現況形容，似乎也間接證實兩人緣分已盡。據悉，兩人最終沒有走在一起的主因，其實與張鈞甯的母親密切相關，張鈞甯與媽媽感情深厚，凡遇重大人生決定皆會分享，但邱澤當時尚未獲得張媽媽認可，因此戀情在曝光初期即呈現兩方說法差距、最終無疾而終。如今邱澤情定許瑋甯，張鈞甯今（4）日出席活動時，也大方送上祝福。被問是否收到喜帖，她微露尷尬坦言沒有，但仍重申：「就是很祝福。」