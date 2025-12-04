我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭秀文發文正面迎擊酸民質疑。（圖／鄭秀文 IG @sammi_chengsauman）

▲香港大火讓全港陷入濃濃的悲傷中。而香港女星鄭秀文趁拍戲空檔衝到教堂參加祈禱會，淚喊：「願時間幫療傷。」豈料卻引發案外案。（圖／鄭秀文 Sammi Cheng 臉書）

香港大埔宏福苑社區於上月26日發生嚴重火災，累計已造成151人死亡。其中香港天后鄭秀文日前透露拍戲提早收工後，特地趕往片場附近教堂參加祈禱會，未料卻接連收到大量私訊逼問：「除了祈禱有沒有捐錢？」甚至伴隨謾罵，今（4）日稍早她以長文反擊，直言自己第一天就捐出100萬港幣（約新台幣402萬元）。鄭秀文在文中透露，自從發文分享參與祈禱會後，信箱湧入許多詢問甚至指責，多數聚焦於是否有金錢捐助，形成令她不安的無形壓力，坦言面對天災人禍，每個人實踐關懷的方式不同，而她一向認為善行不必張揚，捐款做了便好，外界知情與否並非重點，更在乎資源是否能被妥善分配到需要的人手中。不只如此，鄭秀文也首次公開捐款細節，強調自己在火災發生當天便已請助手處理捐款，捐出港幣100萬元（約新台幣402萬元），分別交由紅十字會與仁濟醫院。至於外界質疑祈禱不夠具體，鄭秀文以虔誠基督徒身分回應，祈禱從來不是廉價行為，而是力量與託付，「為了趕上祈禱會，拍戲一收工就飛車前往。」鄭秀文最後呼籲，關懷的方式不只一種，「金錢固然重要，但一句問候、一次陪伴，有時比捐款更能撫慰破碎心靈。」強調自己理解外界的疑惑，也明白資訊不足容易造成誤解，因此才選擇主動說明，「說清了，心才能坦然面對世界。」並希望此事就此平息，不願再因誤會引發爭辯。90年代起音樂、影視並肩發展的鄭秀文，號稱香港天后，不僅寫下紅館演唱會紀錄、9次獲得IFPI香港唱片銷量大獎「全年最高銷量本地女歌手」；戲劇表現也相當優異，主演《瘦身男女》、《鍾無艷》等經典港片，囊括多座「最佳女主角」的實力演技派。鄭秀文經歷行業30多年的演變，現年52歲的她依舊備受矚目，回顧近年近況，她在2023年憑藉最新主演電影《流水落花》，首度成為香港電影金像獎影后，2025年又在「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」上，再奪下「我最喜愛的女歌手」獎項，並演唱〈我們都是這樣長大的〉，堪稱「歌影雙后」。