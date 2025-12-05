我是廣告 請繼續往下閱讀

全聯福利中心販售的鯛魚排日前被驗出含有動物禁藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，但高雄市衛生局昨（4）日逆轉表示，經內部調查發現，內部儀器的人為設定有誤，檢出結果遭放大10倍，正確結果應是「未檢出」，並鞠躬致歉。對此，國民黨立委張嘉郡今（5）日表示，高雄市政府這次的檢驗失誤，她認為非常不可原諒的，竟然是電腦設定遭更改的人為疏失，這是非常嚴重的錯誤。張嘉郡表示，這個食安大烏龍，不只是重傷雲林養殖漁民的名譽與生計，也造成消費者的恐慌，更是對政府公權力的一記「三傷」重拳，這不是一句「抱歉」就能輕輕帶過。她希望高雄市政府能負起完整責任，查明真相並公佈調查結果，以昭公信，她也全力支持漁民採取法律行動，提出國賠求償。由口湖漁類生產合作社供應、全聯販售的「台灣鯛魚排」，11月26日遭高雄市政府衛生局驗出含有動物禁藥，不過業者事後公布自行送驗結果為未檢出。案情隨後發生大逆轉，高雄市衛生局昨主動召開記者會表示，經內部調查發現為人為錯誤，因檢驗科內部儀器設定條件遭更改，導致檢驗值放大10倍，並得出「不合格」的檢驗計算結果，至於此案屬操作人員為故意或過失？已主動移送檢調釐清，證實是一場烏龍。對此，全聯昨日已聲明，首先誠摯感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，以專業、嚴謹的態度守護全台的食品安全。此次事件高雄市政府展現了高度的行政效率與責任感，不僅協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據。全聯也同時感謝各地衛生局持續的指導與監督。