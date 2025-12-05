中國社群平台「小紅書」在台灣擁有超過300萬用戶，內政部昨（4）日表示，因其「資安檢測不合格、2年涉入1706件詐騙」，依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，下令封鎖小紅書至少一年。小紅書被禁消息傳出後，有內行人提到可以使用VPN翻牆，VPN是什麼？眾YouTuber狂業配的「surfshark」也能用嗎？《NOWNEWS》整理VPN懶人包，重點一次看。
用VPN能繞過封鎖嗎？會被罰嗎？
A：使用VPN連到國外伺服器，確實可以繼續使用小紅書。內政部表示，使用VPN是個人選擇，政府不會強制禁止，但提醒「即使透過VPN登入仍可能面臨個資外流、詐騙接觸風險」。政府也指出，小紅書IP量龐大，未來封鎖會逐步擴大，即使VPN也可能愈來愈難使用。
VPN是什麼？
VPN(Virtual Private Network)中文名稱為「虛擬私人網路」，主要功能是加密網路連線，保護使用者的隱私。可以想像VPN是一條隱形的安全隧道，讓你在上網時，所有的資訊都被加密，避免被駭客、廣告商、甚至網路供應商監視竊取資料。
VPN有哪些功能和用途？
VPN主要解決「隱私、安全與自由」三大問題
1 隱藏 IP保護隱私：使用VPN之後，你的IP位址會變成VPN伺服器的 IP，廣告商、政府、網路供應商都無法輕易追蹤你的網路活動，還能避免 Google、Facebook 等網路平台蒐集瀏覽紀錄和個人資訊。
2 加密連線提升安全性：VPN 會加密上網資料，就像把你的資訊放進「安全信箱」，對於經常在外使用公共Wi-Fi上網時，VPN 就會顯得重要。
3 繞過地區限制，自由存取：VPN可以允許選擇不同國家的伺服器，改變所在的位置，讓你可以存取某些國家限定的內容，像是美國 Netflix 片庫比台灣多，用 VPN 連上美國伺服器，就能解鎖更多內容。
VPN 應該怎麼選？
建議挑選原則可以先從「安全性、伺服器數量、國家分佈」選起，像是有沒有AES-256加密、無日誌政策等攸關個人隱私，而伺服器數量與分佈直接影響連線品質，支援越多伺服器的VPN可提高速度與穩定度，並確保可解鎖不同國家內容。
台灣三大熱門VPN
Surfshark VPN無裝置限制
Surfshark 是唯一允許「無限裝置連接」的VPN，適合家庭和多設備使用者優先選擇。擁有 3,200+ 伺服器，覆蓋100個國家。此外，CleanWeb 功能 能有效阻擋惡意廣告與追蹤，提升上網隱私。具備「無日誌政策」也就是說，Surfshark不會進行監控、追蹤也不會儲存記錄用戶的上網。
NordVPN適合重度串流與遊戲
一個 NordVPN 帳戶，可在10台裝置上同時進行連線。 擁有7300+ 伺服器，遍布118個國家，開發NordLynx 協定技術，提供極低延遲的連線速度，平均下載速度跨區到美國可達2964 Mb/s，適合重度遊戲玩家和4K串流。整合「威脅防護 Pro」防毒工具能阻擋惡意網站，免受網路釣魚和其他 網路威脅防護。
Norton VPN與防毒軟體無縫整合
Norton VPN 最大的特色是與 Norton 360防毒軟體無縫整合，監控暗網，如果發現密碼外洩，會立即發出警示，適合需要高資安保護的用戶。2000+伺服器分佈 28個國家，提供銀行級加密和無日誌政策。費用有個人和家庭方案，以家庭方案來看，可同時10台裝置使用，家長還可設定螢幕使用時間和封鎖不當的網站，避免未成年孩子誤入不當網站。
資料來源：內政部
我是廣告 請繼續往下閱讀
A：使用VPN連到國外伺服器，確實可以繼續使用小紅書。內政部表示，使用VPN是個人選擇，政府不會強制禁止，但提醒「即使透過VPN登入仍可能面臨個資外流、詐騙接觸風險」。政府也指出，小紅書IP量龐大，未來封鎖會逐步擴大，即使VPN也可能愈來愈難使用。
VPN是什麼？
VPN(Virtual Private Network)中文名稱為「虛擬私人網路」，主要功能是加密網路連線，保護使用者的隱私。可以想像VPN是一條隱形的安全隧道，讓你在上網時，所有的資訊都被加密，避免被駭客、廣告商、甚至網路供應商監視竊取資料。
VPN主要解決「隱私、安全與自由」三大問題
1 隱藏 IP保護隱私：使用VPN之後，你的IP位址會變成VPN伺服器的 IP，廣告商、政府、網路供應商都無法輕易追蹤你的網路活動，還能避免 Google、Facebook 等網路平台蒐集瀏覽紀錄和個人資訊。
2 加密連線提升安全性：VPN 會加密上網資料，就像把你的資訊放進「安全信箱」，對於經常在外使用公共Wi-Fi上網時，VPN 就會顯得重要。
3 繞過地區限制，自由存取：VPN可以允許選擇不同國家的伺服器，改變所在的位置，讓你可以存取某些國家限定的內容，像是美國 Netflix 片庫比台灣多，用 VPN 連上美國伺服器，就能解鎖更多內容。
VPN 應該怎麼選？
建議挑選原則可以先從「安全性、伺服器數量、國家分佈」選起，像是有沒有AES-256加密、無日誌政策等攸關個人隱私，而伺服器數量與分佈直接影響連線品質，支援越多伺服器的VPN可提高速度與穩定度，並確保可解鎖不同國家內容。
Surfshark VPN無裝置限制
Surfshark 是唯一允許「無限裝置連接」的VPN，適合家庭和多設備使用者優先選擇。擁有 3,200+ 伺服器，覆蓋100個國家。此外，CleanWeb 功能 能有效阻擋惡意廣告與追蹤，提升上網隱私。具備「無日誌政策」也就是說，Surfshark不會進行監控、追蹤也不會儲存記錄用戶的上網。
NordVPN適合重度串流與遊戲
一個 NordVPN 帳戶，可在10台裝置上同時進行連線。 擁有7300+ 伺服器，遍布118個國家，開發NordLynx 協定技術，提供極低延遲的連線速度，平均下載速度跨區到美國可達2964 Mb/s，適合重度遊戲玩家和4K串流。整合「威脅防護 Pro」防毒工具能阻擋惡意網站，免受網路釣魚和其他 網路威脅防護。
Norton VPN與防毒軟體無縫整合
Norton VPN 最大的特色是與 Norton 360防毒軟體無縫整合，監控暗網，如果發現密碼外洩，會立即發出警示，適合需要高資安保護的用戶。2000+伺服器分佈 28個國家，提供銀行級加密和無日誌政策。費用有個人和家庭方案，以家庭方案來看，可同時10台裝置使用，家長還可設定螢幕使用時間和封鎖不當的網站，避免未成年孩子誤入不當網站。
資料來源：內政部