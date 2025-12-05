內政部4日表示，小紅書因「資安檢測不合格、2年涉入1706件詐騙」，依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，下令封鎖至少一年。台灣300萬用戶都不能用了，記者實測網頁、APP都無法連線。對此，小紅書台灣的一級官方代理商「宇宙動能」初步回應《NOWNEWS今日新聞》表示，正與總部溝通中。
台灣代理商「宇宙動能」首發聲！急溝通總部：一切需等官方審批
小紅書一級代理商是指直接與小紅書官方合作，擁有在該平台上進行廣告投放和整合營銷代理權的公司。這些代理商為品牌提供從廣告策略、創意設計到內容創作、KOL合作、數據分析和優化的一站式服務。而辦公室在大安區的「宇宙動能」，正是小紅書台灣的一級官方代理商。
對於政府突發「小紅書封鎖」令，「宇宙動能」稍早初步回應《NOWNEWS今日新聞》表示，目前對外發言與官方立場，仍需要透過小紅書總部進行統一的法律與公關審批。宇宙動能正與總部溝通中，有進一步消息會盡快說明。
封鎖一年後有救嗎？內政部點名「設在台代表」：比照Meta、TikTok
許多小紅書用戶都在問，封鎖一年後會解禁嗎？內政部明確指出，小紅書如果想重新在台灣正常運作，必須在台設立具法律效力的代表人，並全面遵守我國的平台管理規範，包括能依法提供必要資料，以及落實個資保護要求與強化資安措施。
政府也以Meta、Google、LINE、TikTok為例，強調所有在台營運的主要平台都已遵循法規並設置代表人，能即時回應政府的資安與詐騙調查需求。若小紅書願意比照辦理、提出具體改善計畫並落實風險控管，才有重新開放的可能；反之，若持續迴避管轄，則無從恢復正常連線。
資料來源：宇宙動能
我是廣告 請繼續往下閱讀
小紅書一級代理商是指直接與小紅書官方合作，擁有在該平台上進行廣告投放和整合營銷代理權的公司。這些代理商為品牌提供從廣告策略、創意設計到內容創作、KOL合作、數據分析和優化的一站式服務。而辦公室在大安區的「宇宙動能」，正是小紅書台灣的一級官方代理商。
對於政府突發「小紅書封鎖」令，「宇宙動能」稍早初步回應《NOWNEWS今日新聞》表示，目前對外發言與官方立場，仍需要透過小紅書總部進行統一的法律與公關審批。宇宙動能正與總部溝通中，有進一步消息會盡快說明。
許多小紅書用戶都在問，封鎖一年後會解禁嗎？內政部明確指出，小紅書如果想重新在台灣正常運作，必須在台設立具法律效力的代表人，並全面遵守我國的平台管理規範，包括能依法提供必要資料，以及落實個資保護要求與強化資安措施。
政府也以Meta、Google、LINE、TikTok為例，強調所有在台營運的主要平台都已遵循法規並設置代表人，能即時回應政府的資安與詐騙調查需求。若小紅書願意比照辦理、提出具體改善計畫並落實風險控管，才有重新開放的可能；反之，若持續迴避管轄，則無從恢復正常連線。
資料來源：宇宙動能