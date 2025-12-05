我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（5）日開始展開艱難的東岸三連客之旅，首先面對多倫多暴龍以123：120贏球，本季戰績來到16勝5敗，高居西區第二。儘管「湖人雙槍」屢屢扛起得分大旗，不過《ESPN》資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，進入生涯第23個賽季的「詹皇」詹姆斯（LeBron James），正步入一個他從未經歷過的「深水區」。溫德霍斯特也提到這樣的情況正是由傷病以及里夫斯（Austin Reaves）的快速崛起所早成的。溫德霍斯特在《The Dan Patrick Show》上討論了詹姆斯目前的現實情況，強調在缺席開季後迎來生涯第23個賽季所面臨的巨大變化：「我們從未見過他不是球隊的主力得分手，我們也從未見過他在休賽季受傷。接下來，他的球隊在他缺陣時打得非常好，這也絕對從未發生過。」溫德霍斯特強調，即使只有其中一個因素對詹姆斯而言都是史無前例，而這些因素的組合讓詹姆斯進入了他從未航行過的領域，「現在對他來說處於完全未知的領域，而且他回歸時是聯盟歷史得分王，而他球隊中卻有兩名球員（唐西奇和里夫斯）位居聯盟得分榜前十。」溫德霍斯特總結道：「我認為他目前絕對身處於一個他從未涉足過的『深水區』。他有多久沒有遇到一個不只是未曾見過，而是尚未能駕馭的局面了？所以這感覺很尷尬，而且他漸漸長的年齡也正將他的缺點一點點暴露出來。」詹姆斯的角色定位已悄然退居到唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯之後的第三位。里夫斯本賽季表現亮眼，場均可以進帳生涯新高的28.1 分，成為聯盟中最具活力的射手之一。詹姆斯因坐骨神經痛在賽季中段才迎來本季首秀，在復出後的5場比賽中，他場均上場32.2分鐘，貢獻15.2 分、7.2助攻和4籃板，投籃命中率46%、三分命中率31.8%。在周二輸給鳳凰城太陽的比賽中，詹姆斯10投3中僅得到10分、3助攻，也終結了湖人隊的七連勝。湖人在今日對陣暴龍贏球後，要繼續面對氣勢正好的波士頓塞爾提克和費城76人。這次客場之旅將為詹姆斯提供更多機會，以適應總教練瑞迪克（JJ Redick）的進攻體系，找回比賽節奏。