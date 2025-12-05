韓國BTS防彈少年團28歲成員田柾國與女團aespa 24歲成員Winter近日再度傳出戀愛緋聞，兩人被粉絲抓包手臂後側有類似的刺青圖案，被懷疑是「情侶刺青」，這個震撼緋聞引爆粉絲討論。BTS公司HYBE針對韓媒詢問目前保持沉默，aespa公司SM娛樂則只回應「沒有立場（或譯：無可奉告）」4個字，並未正面否認，讓兩人的緋聞越演越烈。
田柾國、Winter疑有同款刺青！都在手臂後側
BTS旅遊實境節目《ARE YOU SURE?!》第2季今年底開播，柾國在玩水時被鏡頭拍到，手臂後側有一個疑似3隻小狗圖案的刺青，aespa成員Winter在相同位置也有類似圖案的刺青，讓粉絲聯想到兩人可能在偷偷戀愛。大家看了紛紛留言討論，「一模一樣啊…如果是普通人的話，肯定是情侶紋身」，但也有粉絲認為如果真的是情侶刺青，「感覺不會那麼明目張膽地表現出來」。
田柾國、Winter緋聞瘋傳！SM竟未否認
目前網路討論相當熱烈，其實除了情侶刺青的線索外，兩人過去也曾被抓包穿著類似的短褲、拖鞋或是耳環、手鍊等飾品，但雙方都沒澄清過緋聞。針對刺青一事，BTS公司HYBE目前暫無回應，aespa公司SM娛樂則只回答「沒有立場」4個字，讓粉絲覺得相當可疑。
另外，柾國曾被直擊在當兵休假期間去看aespa演唱會，他過去從未觀看過自家公司女團的演唱會，卻選擇休假時去看aespa，反常舉動也成為線索之一。還有粉絲腦補柾國的IG帳號「mnijungkook」，其實不是「my name is jungkook」縮寫，將n和i字母互換，會變成「minjungkook」，代表他和Winter本名金玟庭Kim Min-jeong的縮寫組合「MinJ-Kook」。
田柾國、Winter前緋聞對象曝光！他直接否認
粉絲目前挖出個各種線索推測兩人是交往中的狀態，有人給予祝福，也有人無法接受，希望公司可以盡速出面澄清。而柾國過去的緋聞對象還包含演員李侑菲，還有女刺青師、網紅等。Winter的前緋聞對象則是男團ENHYPEN的梁禎元，但梁禎元某次在直播時就直接否認了謠言，快刀斬亂麻。
資料來源：Winter IG@imwinter、X@winterkooks
