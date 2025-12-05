我是廣告 請繼續往下閱讀

▲星燃計畫起跑記者會，6月12日由副市長鄭照新（右二）主持，當天他的體重是112.5公斤。（圖／台中市政府提供，2025.12.05）

台中市首次舉辦長達3個月的「2025台中星燃計畫：終結超重挑戰」，體重破百的副市長鄭照新6月主持記者會時，稱自己「變胖是職業傷害」，今天成果表揚卻未見鄭照新，市長盧秀燕笑稱「減肥失敗、不敢參加」，由她代為主持，並以鄭照新為例，勉勵大家再接再厲，「減重路上，不成功也別放棄」。「2025台中星燃計畫：終結超重挑戰」總獎金達新台幣120萬元，全市共2.7萬人參加、甩肉45.1公噸，何姓市民在3個月內減重35.3公斤、奪下個人組冠軍；衛生局長曾梓展瘦了8公斤，名列1000多名。團體組部分，大雅區長安診所10人團隊共減重73.6公斤勇奪第一。盧秀燕說，前兩年台中市曾被統計出「六都最胖」，為了促進市民健康，她親自發想減重競賽，還安排體重超標的副市長鄭照新參賽，今天的成果發表會原本應由鄭照新主持，但他減肥失敗不敢參加，只好由她代為主持，她也要勉勵鄭照新再接再厲，大家在減重路上，「不成功也別放棄，一起創造城市級奇蹟」。鄭照新身高176公分，30歲時體重76公斤，曾被形容長得像年輕時的張信哲，但從政後體重直線上升，6月12日主持星燃計畫起跑記者會時，體重112.5公斤，自嘲從張信哲「長大」為張鎬哲。他透露工作越忙越胖，因為「睡不飽時精神不好，飢餓感特別強烈」，感慨「我的胖其實是職業傷害」！日前他私下表示，一開始努力減重降了一些，但這陣子太忙，體重又回去了。