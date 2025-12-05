我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人今（5）日以123：120 險勝多倫多暴龍，迎來一場驚心動魄的勝利。本場比賽最大亮點出現在最後時刻，湖人老大哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）選擇傳球給空位的八村壘，由他命中壓哨三分，完成絕殺，將勝利留在湖人手中。儘管詹皇全場僅攻下8分，終結了他長達1297場「連續得分上雙」的史詩級紀錄，賽後他仍不後悔最後一攻的選擇：「我只是在正確地打球，正確的球員總會做出正確的選擇。我整個職業生涯都是這麼做的，對此我從未有過哪怕一秒的猶豫。」儘管詹姆斯本場比賽17投僅4中，僅得到8分，終結了他長達1297場的連續得分上雙場次紀錄，但他對最後一攻的選擇毫不猶豫。詹姆斯賽後談到傳球而非自己強攻時強調：「我只是在正確地打球，正確的球員總會做出正確的選擇。我整個職業生涯都是這麼做的，對此我從未有過哪怕一秒的猶豫。無論輸贏，我總是做出正確的選擇。」他進一步透露了絕殺助攻的戰術細節：「我看到對方教練讓巴恩斯（Scottie Barnes）準備包夾，所以我希望讓八村壘留在同一側作為包夾我之後的得分點。當對方包夾里夫斯，球傳到我手裡時，我知道這是『數字遊戲』，我們有4打3的優勢，只需要把球精準、及時地送到八村壘的投籃點就行，而他完美命中了。」對於外界對他「傳球而非自己絕殺」的疑問，詹姆斯堅定回應：「就傳出正確的球、做出正確的判斷而言，這是我聽過的最愚蠢的說法之一。我們的職業就是贏下籃球比賽，我正是靠著這種打法，在職業生涯的每個階段都取得了成功。」值得一提的是，八村壘在上一場輸給太陽的比賽中，出戰近23分鐘，卻僅有，得到0分1籃板，賽後他直言：「我根本記不清這場什麼時候拿過球。全隊都清楚，這不是我們取勝的方式。」經歷低潮後，八村壘在本場比賽獲得了最大的信任。賽後他透露，詹姆斯在比賽中就告訴他：「絕殺球的機會交給你。」八村壘最終沒有辜負隊友的信任，穩穩把握住了壓哨三分，完成了自我救贖。知名記者麥克馬洪（Tim MacMahon）也盛讚詹姆斯的決策：「他連續得分上雙場次紀錄以這種方式結束，真是再合適不過了。詹姆斯本來可以在人叢中出手，但他做出了正確的判斷，傳球給空位的隊友，投進壓哨三分球，他最終得到8分、11次助攻和一場勝利。」