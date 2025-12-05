我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林逸欣的爸媽感情非常好，爸爸之前住院讓媽媽非常擔心。（圖／翻攝自臉書 林逸欣）

歌手林逸欣今年8月跟科技業老公Tony舉行婚禮，一支成長影片讓她爆紅，許多粉絲都羨慕她和家人之間的相處，今（5）日她上傳一支幫媽媽慶生的影片，意外曝光爸爸在11月初時因身體不適送急診，住院了2個星期，不過現在已經無大礙。林媽媽原本以為要出門吃飯，結果兒女早就叫好外送火鍋，見到林爸坐在輪椅上出現，還高唱生日快樂歌，她忍不住抱著老公大哭「你要一直陪我」，還道歉自己有時候太兇，影片上傳2小時，已有7萬多人觀看，把許多粉絲看哭了。林逸欣在臉書分享一支影片，家人今年叫了到府服務的帝王蟹火鍋，想在家幫媽媽慶生，因為今年11月初，林爸爸因為身體不適送急診，還住院2個星期，在家吃飯可以讓爸爸隨時回樓上休息。畫面中可看到林爸爸消瘦不少，還需要用輪椅代步，不過臉上溫暖的笑容依舊。其中一幕林逸欣拍到媽媽彎腰擁抱坐在輪椅上的爸爸，大哭說，「你要一直陪我！」還道歉自己有時候太兇。林逸欣說，爸爸生病這段時間，媽媽雖然嘴上不說，但其實壓力不小，尤其看爸爸沒胃口的時候，難免會有情緒，甚至還說以後都不要過生日，林逸欣的哥哥此時跳出來說，「吃飯而已，沒有過生日。」讓現場氣氛瞬間活絡起來。林逸欣也說，爸爸能恢復元氣，是媽媽今年最棒的生日禮物，最後一家人一起唱生日快樂歌，把許多粉絲看哭了，「我能懂林媽媽的眼淚，看得我也不禁哭了」、「可愛媽媽瘦了，生日快樂！闔家平安健康就是最大的幸福」、「真感動畫面，真棒的女兒」、「太感動了，祝爸爸媽媽身體健康」。