大雪節氣到！中醫師表示，冬至前的重要時節，代表陰寒之氣漸盛，提醒人們應特別注意「避寒護陽」。若不慎保暖或體質虛寒，容易出現手腳冰冷、經痛、血塊多、消化不良或關節僵硬等症狀。中醫師建議，可藉由泡腳、溫敷、喝熱飲暖身。亞灣馬光中醫診所醫師藍涵鐘提到，節氣進入「大雪」，正是冬至前的重要時節，代表陰寒之氣漸盛，要特別注意「避寒護陽」。而冬季養生的關鍵在「藏」與「溫」，像是起居上宜早睡晚起、避寒就溫；運動宜柔和緩慢，如太極、散步、伸展，不可大汗淋漓，以免陽氣外洩。另外飲食上以溫補為主，可多吃薑、蔥、羊肉、桂圓、黑豆、枸杞、山藥、核桃等；忌吃冰冷瓜果與生冷食物。冬季也是「養神少慾」的時節。可透過靜坐、泡茶、書寫或冥想，讓身心進入冬藏狀態，使陰陽調和、氣血內守。藍涵鐘指出，若不慎保暖或體質虛寒，容易出現手腳冰冷、關節僵硬、腰痠背痛、氣血不暢、消化不良、胃寒脹氣、女性經痛、血塊多。藍涵鐘表示，冬季也是「養神少慾」的時節。可透過靜坐、泡茶、書寫或冥想，讓身心進入冬藏狀態。當天氣轉寒，除了保暖外，藍涵鐘說，可運用中醫簡易療法溫補陽氣，達到由內而外的「暖身養腎」效果。每日睡前以溫水泡腳15至20分鐘，可促進下肢血循、暖腎養陽。肚臍下四橫指處，溫腎固精。髕骨外側下方凹陷處往下四指，健脾養氣。第二、三腰椎間旁開兩指幅，補腎壯陽。溫敷10至15分鐘，可緩解手腳冰冷、經痛與腰痠背痛。藍涵鐘認為，冬季養生的核心，在於順天時、護陽氣、養腎精，順應二十四節氣的節奏，讓生活與天地陰陽變化相協調，