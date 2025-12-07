我是廣告 請繼續往下閱讀

▲奧克拉荷馬雷霆當家球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本季打出震撼全聯盟的史詩級表現，有望率領球隊挑戰73勝。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26 賽季才進行至四分之一，奧克拉荷馬雷霆以驚人的22勝1敗 強勢開局，被外界視為最有可能挑戰2015-16年金州勇士締造的NBA歷史最佳73勝紀錄的球隊。然而，勇士王朝的一員格林（Draymond Green）卻潑了冷水，直言：「不認為雷霆最終能達成此創舉」。格林近日在受訪時談到雷霆開季的爆炸性戰績時表示，外界把雷霆與當年的勇士相提並論並不意外，但真正的考驗往往在賽季後段才浮現。他直言：「73勝真的讓我少活好幾年…那需要極度專注、健康，還有永遠都不能松懈的精神。」格林認為雷霆雖然目前傷兵不斷，包括卡魯索（Alex Caruso）、多爾特（Lu Dort）、威廉斯（Jaylen Williams）都曾缺陣，球隊卻完全不受影響，展現驚人的深度。但他強調，真正會讓球隊瓦解的是心理壓力與疲勞累積。他表示：「一旦開始輸幾場，壓力會無限放大。以能力來說他們做得到，但我認為他們最後不會達成。」雷霆本季最可怕的並非只是戰績，而是「輪到誰發揮都能爆發」的可怕深度。儘管球隊連番出現傷兵，喬（Isaiah Joe）、米契爾（Ajay Mitchell）等角色球員得分大躍進，使得主將亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）不需場場扛起一切。許多比賽SGA甚至能在第四節提前收工。格林也承認：「不管少了誰，他們還是 NBA 最好的球隊之一。」以健康度、板凳火力與穩定性來看，雷霆的確擁有挑戰歷史的實力。他們擁有多名具備「終結比賽能力」的得分手，並非完全依賴 SGA，這是其他頂尖球隊難以比擬的優勢。即便雷霆後段賽季選擇管理核心球員的工時，他們仍可能靠深度擊潰爭勝心切的對手。格林雖不看好，但現實可能逐漸逼近歷史紀錄線。雷霆本季的恐怖開局讓 NBA 再次燃起追逐偉大紀錄的話題。格林的質疑或許是出於經驗之談，但這支年輕雷霆展現出的活力與深度，確實讓人想起另一支曾統治聯盟的隊伍。