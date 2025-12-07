我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湖人歷史中，偉大球星的奪冠數字也無形放大比較：魔術強森拿過5冠、科比拿過5冠。（圖／美聯社／達志影像）

▲詹姆斯用實力寫歷史，但在最重視傳承與情感記憶的湖人文化裡，他的位置依舊模糊（圖／美聯社／達志影像）

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）來到洛杉磯湖人的第八個賽季，他替球隊帶來一座總冠軍，締造多項紀錄，包括成為NBA美國職籃（National Basketball Association）總得分王。然而，他在湖人歷史中的地位，始終充滿爭議。美國作家Yaron Weitzman 近日在接受《Hoopshype》訪問時坦言：「再過20年回頭看，我們仍然不知道該如何定位LeBron的湖人時代。」Weitzman 著有《Hollywood Ending: The Dreams and Drama of the LeBron Lakers》，書中探討詹姆斯與湖人多年來的動盪與故事。他指出最大原因是詹皇從未真正與湖人球迷建立深刻連結，奪冠的2020年因疫情未能有盛大的慶祝活動；另一方面也是因為冠軍數確實不如科比（Kobe Bryant）等傳奇球星。Weitzman直言，詹姆斯在2020年帶領湖人奪冠，是他身披紫金戰袍的最高時刻，但這一切都發生在沒有球迷的泡泡園區。他表示：「他的最大亮點，發生在沒有球迷的環境裡。沒有現場情感連結，沒有遊行，這些本來構築粉絲記憶的元素都消失了。」Weitzman認為，這不是詹姆斯的錯，但現實是，新一代湖人球迷從未真正「共同經歷」詹姆斯的奪冠時刻，使得他的湖人生涯少了傳承意義。2006-2016年間的湖人迷，幾乎全是科比的忠實擁護者。他21年如一日效力湖人、從不離開，即使球隊重建也甘願承擔。相比之下，Weitzman指出，詹姆斯給人的形象截然不同：早年離開騎士尋求奪冠，在熱火奪冠後再度離隊，回騎士完成承諾後，又再次離開，34歲加盟湖人時，更被部分球迷認為是為事業版圖而非忠誠。這種形象與科比文化強烈對比，使得詹姆斯難以獲得同樣的情感認同。Weitzman認為，若在2018年告訴球迷「未來8個賽季，詹姆斯大多保持健康」，大部分球迷會期待超過一座冠軍。湖人歷史中，偉大球星的奪冠數字也無形放大比較：魔術強森拿過5冠、科比拿過5冠、歐尼爾（Shaquille O’Neal）8年拿3冠相比之下，詹姆斯雖然仍在追逐第2座湖人冠軍，但球迷普遍認為成績「應該更多」。加上疫情奪冠、近五年未再進入總決賽，使得他的湖人時代不如過往球星來得「具象」、「可被記住」。詹姆斯與湖人今季後合約到期，外界尚不確定他是否續留。若選擇離開，Weitzman 擔心這將成為另一個反對論點，深化他「不會留在一支球隊到最後」的形象。如果選擇退休，他在本季被視為第三選擇，身旁有唐西奇（Luka Dončić）與里夫斯（Austin Reaves）崛起的定位也可能成為評價上的弱點。Weitzman對此總結：「詹姆斯的湖人時代很成功，但在情感層面卻難以與球迷真正融合。再過20年回頭看，我們恐怕仍不確定該把他的湖人生涯放在哪個位置。」詹姆斯用實力寫歷史，但在最重視傳承與情感記憶的湖人文化裡，他的位置依舊模糊。這或許正是「偉大」之外，另一種殘酷的現實。