我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯快艇與傳奇控衛「CP3」保羅（Chris Paul）的分手鬧劇持續延燒。這位40歲的老將在無預警遭球隊「遣返」後，首度打破沉默接受訪問。保羅坦承自己對於這次充滿火藥味的突發分手感到「身心受創」，目前仍在試著消化這一切。但他強調，自己絕對沒有要在球季中退休的打算，仍會保持狀態等待下一個機會。保羅在接受《Amazon Prime Video》記者海恩斯（Chris Haynes）專訪時，語氣中難掩失落。「我只是保持隨時準備好的狀態，我現在還在打球。我不知道下一步會是什麼，」保羅說道，「我對這整件事仍感到受傷，還在處理這些情緒。但我會隨時做好準備。」日前快艇在客場之旅途中突然通知保羅「回家」，隨後宣布雙方分道揚鑣。雖然球團曾在11月底暗示保羅將在快艇結束職業生涯，但據傳保羅因直言不諱的領導風格，批評了管理層、教練團與隊友，導致雙方關係急轉直下。隨著保羅離隊，一段快艇總教練泰隆·魯（Tyronn Lue）在練習時對著保羅飆罵「F*** CP」的影片也在網路上瘋傳，被外界視為將帥失和的鐵證。不過，前快艇球員海蘭德（Bones Hyland）出面緩頰，指出這只是魯教練平常與球員開玩笑的方式，該影片拍攝於季前訓練營，當時雙方關係尚未惡化。儘管如此，據美媒爆料，泰隆·魯在保羅離隊前已有數週拒絕與他對話，甚至拒絕了保羅提出的面談請求。魯在受訪時僅淡淡表示：「這只是不適合。」保羅強調自己不想退休，但他的下一站在哪仍是未知數。雖然傳出紐約尼克總裁羅斯（Leon Rose）曾是保羅經紀人的關係而有興趣，但資深記者貝格利（Ian Begley）潑冷水表示，尼克目前對交易保羅的興致缺缺。至於洛杉磯湖人，雖然保羅與詹姆斯（LeBron James）私交甚篤且家人都在洛杉磯，是理論上的完美落腳處，但受限於薪資硬上限規定，湖人直到1月19日前都無法簽下第15名球員。由於保羅是在休賽季簽約，依照聯盟規定，他必須等到12月15日後才能被交易。快艇目前傾向尋求交易以換回資產，若無人接手才可能考慮買斷或釋出。