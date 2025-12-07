洛杉磯湖人超級球星唐西奇（Luka Dončić）因為「個人因素」缺席了湖人最近的兩場比賽。根據多家美媒報導指出，他是回到家鄉斯洛維尼亞，陪伴未婚妻迎接新生命的到來。昨（6）日湖人在少了唐西奇和詹皇（LeBron James）的情況下，儘管里夫斯（Austin Reaves）一枝獨秀攻下36分，仍慘遭賽爾提克血洗，所幸唐西奇確定將於明日正式歸隊。
《The Athletic》：唐西奇已在賓州會合球隊
由於陪伴未婚妻分娩，唐西奇缺席了湖人最近的兩場比賽，在他缺陣期間，湖人在客場之旅中取得1勝1敗的成績，先是驚險戰勝暴龍，隨後慘敗給塞爾提克。就在唐西奇宣布喜訊的同時，根據《The Athletic》報導，唐西奇已經和球隊在賓州會合，準備好出戰明天客場對決76人的比賽。
目前唐西奇也已經從球隊的傷病狀態報告中移除。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）在昨日對陣塞爾提克前就曾表示，唐西奇有望趕上明日客場之旅的收官戰，如今確定能在明日看見「湖人雙槍」的身影。唐西奇本賽季的表現堪稱生涯最佳，他以場均35.3分的驚人成績領跑全聯盟得分榜，同時還貢獻8.9個籃板、 8.9助攻和1.6抄截。
詹皇傷勢未癒 明日能否上陣仍存疑
湖人老大哥詹皇的情況仍不明朗。這位40歲的老將因坐骨神經痛和左腳關節炎，本賽季至今僅出戰6場，他能否在明日復出仍是「存疑」（Questionable）的狀態。若他明日無法出賽，等於他接下來都不能再缺陣，才能保有角逐年度最佳陣容與例行賽獎項的資格。此外，後衛史馬特（Marcus Smart）也將因左下背肌肉拉傷連續缺席第6場比賽。
《The Athletic》
