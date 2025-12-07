多年來被球迷寄予厚望的紐奧良鵜鶘，終究仍逃不過「天賦滿點、戰績低迷」的魔咒。本季更是在傷兵壓境與3勝20負的慘烈開局下徹底崩盤。當連狀元威廉森（Zion Williamson）都難逃傷病循環、連明年選秀籤也不在手，鵜鶘管理層終於做出最無奈的「大拍賣」決定。
五大主力求售！威廉森、莫瑞領銜 鵜鶘清倉名單曝光
紐奧良鵜鶘長年坐擁不少潛力新秀，戰績卻始終低迷不振。尤其自2018年選秀以狀元籤摘下錫安·威廉森（Zion Williamson）以來，這位被譽為身體素質可與詹姆斯比擬的天才，帶給球迷的卻是無盡的失望與傷病。
威廉森進入鵜鶘已屆滿7個賽季，球隊彷彿被詛咒一般，每年都有主力球員遭遇重大傷病。儘管今年威廉森成功減重，但開季不到20場比賽又再次因傷停賽。加上鵜鶘目前3勝20負、聯盟墊底的慘澹戰績，球隊對本賽季已不抱任何希望，更糟的是，他們連明年的選秀權也已交易出去。
在這樣絕望的情況下，球隊管理層終於決定徹底推倒重建。據記者Jake Fischer報導，鵜鶘已經將威廉森、赫伯特·瓊斯（Herbert Jones）和特雷·墨菲三世（Trey Murphy III）三人擺上交易貨架，加上極力希望送出的普爾（Jordan Poole）和莫瑞（Dejounte Murray），隊中5名主力球員皆被視為可交易資產。
唯二的非賣品，是今年首輪第7順位選中的費爾斯（Jeremiah Fears）和第12順位選中的奎恩（Derik Queen）兩名新秀。
狀元與全明星身價低迷 傷病史成交易最大阻礙
這五名準備交易的球員都具備先發實力，其中威廉森和莫瑞更是曾經入選全明星的球員。因此，消息一出，聯盟眾多球隊紛紛向鵜鶘詢價。畢竟鵜鶘的球員轉隊後往往表現出色，例如被送去老鷹隊的丹尼爾斯（Dyson Daniels），在鵜鶘傷病不斷，去到老鷹後卻直接成為聯盟抄截王，並入選聯盟最佳防守第一隊。
然而，兩大核心球員的交易價值卻因為傷病史而大打折扣。全明星控衛莫瑞在鵜鶘遭遇生涯最艱難的時刻，上賽季先是左手受傷，隨後右腿跟腱大傷，官方預計他最早的復出時間在2026年，狀態能否恢復無人知曉，這也成為球隊難以送走他的主因。
身為2018年狀元的威廉森，儘管本賽季交出22.1分、5.6籃板、4助攻的成績單，但他傷病史的「輝煌」程度不亞於莫瑞。對於這種缺乏穩定外線投射的鋒線，許多球隊並不願為其高昂的合約和風險買單。今年交易而來的普爾也因肌肉拉傷缺席多場比賽，加上他平凡的投籃命中率，市場價值恐怕不會比莫瑞高出多少，甚至有可能最終面臨被裁員的結局。
側翼悍將墨菲、瓊斯成搶手貨！長期投資價值高
在被擺上貨架的5名球員中，反倒是剩下的墨菲和瓊斯成為市場上的真正焦點。
墨菲是鵜鶘近幾年少數能夠持續穩定出賽的先發，今年場均能得到20.4分、6.6籃板、3.5助攻、1.7抄截。任何缺少優質「三當家」的球隊，墨菲都是一個絕佳人選。
而最後一位瓊斯或許才是其他球隊最感興趣的目標。雖然是二輪出身，但瓊斯具備聯盟優質3D球員的所有特質：足夠的側翼身高、強硬的防守，以及可靠的投射能力。最關鍵的是，瓊斯的合約對球隊來說是極佳的投資。他今年剛簽下一份3年6800萬美元的延長合約，目前合約還有五年到期，對於想要得到穩定且高CP值球員的隊伍來說，這無疑是一項長久且收益穩定的投資。
消息來源：Jake Fischer
