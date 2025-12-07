我是廣告 請繼續往下閱讀

▲尼克（圖左）2020年與交往多年的女友Ashly（陳君原）登記結婚，婚後育有一女Aria，並創立個人頻道「尼克&ASHLY」。（圖／翻攝尼克IG）

百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克，2020年與交往多年的女友Ashly（陳君原）登記結婚，婚後育有一女Aria，並創立個人頻道「尼克&ASHLY」，分享家庭生活。昨（6）日夫妻倆突宣布賣房，坦言因生活遇上大改變，經過討論後決定賣房，Ashly則直言：「計畫趕不上變化。」透露原因是考慮到孩子的學區問題。尼克與Ashly昨日拍攝影片宣布賣房，Ashly表示當初買房時，有著美好的願景，也規劃好一切，但無奈「計畫趕不上變化」，所以決定賣房。尼克則坦言，自己原本死都不想賣掉房子，根本就不想離開，但如今生活出現改變，仍必須有所割捨。影片中，夫妻倆仔細介紹屋內格局，不僅有著3房2廳2衛浴，最大特色是擁有超大陽台，讓Ashly直呼這間房子貴在「風水」，甚至能直視台北101，景色相當好。提到賣房原因，Ashly強調「我們沒有出事情」，只是生了小孩後，考量到孩子的升學問題，尼克表示：「因為小孩未來要讀的學校，離我們這邊太遠了，我早上送她去學校，我就準備要接她放學了。」夫妻倆體會到何謂孟母三遷，直言當了爸媽之後才發現原來做父母事件很難的事，尼克原以為自己無所畏懼，根本不可能搬家，怎料如今為了孩子，不得不做出取捨。