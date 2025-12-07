我是廣告 請繼續往下閱讀

來自美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）聖路易紅雀的明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado），近來向波多黎各國家隊明確表態，願意代表其母系祖籍的國家參加2026年世界棒球經典賽（WBC），為該國追尋歷史首座冠軍盃注入強勁戰力。美媒形容，若此事成真，曾經兩度在冠軍戰功敗垂成的波多黎各，將成為這一屆賽事非常有望衝擊冠軍的勁旅之一。根據美國《Heavy》報導，曾在2017年與2023年兩度以美國隊身分出戰WBC的亞瑞納多，日前親自致電波多黎各隊總經理貝爾川（Carlos Beltrán），表達自己希望以母親與祖母的血統為榮，期盼披上波多黎各戰袍參賽。貝爾川證實此事，強調亞瑞納多展現了對家族根源的敬意與熱忱。該報進一步指出，亞瑞納多已列名於波多黎各隊的初步35人名單中，其中還包含了同為明星球員的史普林格（George Springer）。這支潛在的夢幻隊伍預期將由林多（Francisco Lindor）、柯瑞亞（Carlos Correa）、巴耶茲（Javier Báez）等球星坐鎮，再加上亞瑞納多的加入，總教練莫林納（Yadier Molina）在三壘、一壘與指定打擊位置上都將擁有靈活配置空間。波多黎各的陣容在戰力層面已相當完整，加上擁有其他具血緣資格的新星如格林（Riley Greene）、韋恩托斯（Mark Vientos）等人皆有可能入列，一旦其中半數選手確定參賽，將讓身為分組賽主辦國的波多黎各正式進入冠軍熱門行列。波多黎各隊曾在2013與2017年兩度拿下WBC亞軍，始終與冠軍失之交臂。如今，隨著亞瑞納多等大聯盟名將有意效力，球隊將以空前戰力衝擊首度封王，若亞瑞納多最終列入正選名單，他們將有望挑戰首次登頂冠軍。