中信兄弟啦啦隊人氣成員短今（胡馨儀），憑藉著173公分的高挑身材與「娜美級」的傲人曲線，加上招牌的甜美瀏海與呆萌個性，廣受球迷喜愛。最近她在硬碟找到一段未曾公開的私藏影像，立馬上傳IG和粉絲分享，粉絲都被她的美貌和身材電到。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲短今（如圖）。（圖／翻攝自短今IG@sammie_923）
▲短今（如圖）的居家私服走的是甜美風，和在球場上的俐落形象大不同。（圖／翻攝自短今IG@sammie_923）
短今私服曝光　走居家甜美風

短今在IG上表示：「在我的硬碟深海裡挖到了還沒發的影片。」只見短今在影片裡身穿一件粉色格紋的細肩帶洋裝，白皙鎖骨與優美肩線清晰可見。鏡頭採極具臨場感的男友視角拍攝角度，短今對著鏡頭轉了一圈，隨後就俏皮地眨眼、比YA，微微前傾露出深邃事業線，大眼睛電力十足，和在球場應援時截然不同，有一種居家甜美風。

畫面中的短今妝容精緻，粉嫩的色調與她白裡透紅的肌膚相得益彰。雖然是舊庫存，但這組「出土文物」的殺傷力依舊驚人。

男友視角電暈粉絲　封第一名公主

照片曝光後，立刻引發粉絲朝聖，紛紛留言：「真不愧是我心目中第一名的女神短公主不管有沒有素顏都好美」、「漂亮的妹妹」、「喔，暈了」、「性感女神早安」、「男友的視角，好棒」。

短今人氣居高不下，除了球場應援工作滿檔，自然的綜藝感也讓她圈粉無數，之前也曾經分享搭錯計程車的糗事，還有投資差點被詐騙150萬元的事，她都會和大家分享，粉絲都覺得她自然又可愛。

資料來源：短今IG

看更多相關新聞

影／峮峮、短今合體！中油Pay、行動商城進化　兩人愛買這些東西

短今挨轟「減肥啦」竟出現身材焦慮！她暴瘦6公斤嘆：沒力氣應援

短今被男友要求「迷你裙不能穿安全褲」　崩潰大喊：出門壓力超大

相關新聞

短今玩加密貨幣險遭詐150萬！機警1舉動倒賺3000　嚇喊：以為發財

短今趕場「上錯計程車」！與司機尷尬對話曝光　她嘆：史上最丟臉

短今穿比基尼錄影太辣！男嘉賓表情全被拍　安心亞看傻：大心機

短今大秀1絕招！粉絲狂讚「是個好老婆」　她辣曬比基尼笑回17字