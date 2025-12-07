我是廣告 請繼續往下閱讀

▲短今（如圖）的居家私服走的是甜美風，和在球場上的俐落形象大不同。（圖／翻攝自短今IG@sammie_923）

中信兄弟啦啦隊人氣成員短今（胡馨儀），憑藉著173公分的高挑身材與「娜美級」的傲人曲線，加上招牌的甜美瀏海與呆萌個性，廣受球迷喜愛。最近她在硬碟找到一段未曾公開的私藏影像，立馬上傳IG和粉絲分享，粉絲都被她的美貌和身材電到。短今在IG上表示：「在我的硬碟深海裡挖到了還沒發的影片。」只見短今在影片裡身穿一件粉色格紋的細肩帶洋裝，白皙鎖骨與優美肩線清晰可見。鏡頭採極具臨場感的男友視角拍攝角度，短今對著鏡頭轉了一圈，隨後就俏皮地眨眼、比YA，微微前傾露出深邃事業線，大眼睛電力十足，和在球場應援時截然不同，有一種居家甜美風。畫面中的短今妝容精緻，粉嫩的色調與她白裡透紅的肌膚相得益彰。雖然是舊庫存，但這組「出土文物」的殺傷力依舊驚人。照片曝光後，立刻引發粉絲朝聖，紛紛留言：「真不愧是我心目中第一名的女神短公主不管有沒有素顏都好美」、「漂亮的妹妹」、「喔，暈了」、「性感女神早安」、「男友的視角，好棒」。短今人氣居高不下，除了球場應援工作滿檔，自然的綜藝感也讓她圈粉無數，之前也曾經分享搭錯計程車的糗事，還有投資差點被詐騙150萬元的事，她都會和大家分享，粉絲都覺得她自然又可愛。