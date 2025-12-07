我是廣告 請繼續往下閱讀

▲向華強（如圖）在短片中透露為捧兒子向佐虧了好幾億，認為自己從中也學到教訓。（圖／摘自 龍五向生抖音）

▲向佐（右）和郭碧婷（左）的婚姻狀況受到外界關心。（圖／摘自微博）

▲向太（如圖）拍短片常引起熱烈討論，她曾表示改遺囑，2000億家產不留向佐、向佑兄弟 郭碧婷也被排除。（圖／微博＠芒果撈小萌主）

電影大亨向華強曾經合作過不少紅牌巨星，自豪「沒有我捧不起來的演員」，近日卻發布短片，表示萬萬沒想到，這輩子唯一捧不起來的就是自己的親兒子向佐，不但沒捧起來還賠了好幾億，承認：「是我電影生涯中很大的敗筆。」覺得上天給了他教訓。向華強在2016年推出由向佐主演的奇幻大片《封神傳奇》，還找了李連杰、范冰冰、黃曉明、古天樂、梁家輝等大咖陪襯，不料評價慘敗，耗資5億人民幣，最後票房2.85億，足足虧了2億多。他回憶當時向佐從英國念書回來，表示想拍電影，他就建議兒子去練功夫，至少吃苦給大家看，證明自己不是躺著被硬捧，殊不知，《封神傳奇》還是踢到大鐵板。雖然向佐的功夫練到向華強自己覺得還不錯，因此才決定為向佐開部戲，那時向華強都好幾年沒開戲，他自我檢討，得到4字結論：驕傲輕敵。由於多年拍片的經驗，他覺得拍電影很容易，自己還有人脈，為了兒子砸大錢好像也不為過，卻沒想到拍的是自己最不熟悉的奇幻特效片。然後導演又因為心理壓力太大，被媽媽帶回英國看醫生，向華強乾脆叫攝影先頂著、繼續拍，到最後拍出一部劇情不太連貫的內容，被他要求補戲。而導演許安是做特技指導出身，執導整部片經驗不多，變成拍要想很久，嚴重拖到時效，整部片的成績有目共睹，失敗也理所當然。向華強覺得虧錢還好，丟面子是最不舒服的，而向佐更被人覺得像扶不起的阿斗，負面標籤完全撕不下來。向華強表示很慶幸向佐越挫越勇的個性跟自己很像，有回記者問他：「你爸爸很有名，媽媽很有名，老婆郭碧婷也很有名，那你是全家最沒名的那個。你怎麼想？」向佐答道：「是，我是全家最沒名的，可是我會努力，我很努力。」讓向華強覺得兒子過了難關了。現在向華強覺得向佐的文戲、打戲都可以了，現年41歲，是不年輕，可是甄子丹、吳京等真正大紅大紫也是年過40之後，向華強不再為向佐擔心，還表示最近向佐都忙到沒太多時間跟他講話，他覺得經過這次的教訓，彼此都學到很多。