11月機車銷售報告出爐！在經歷暑假購車旺季之後，機車和汽車的市場反而呈現相反的狀態，11月整體市場銷售熱度往下跌，一共只有約5萬4000輛的成績，是今年第3低的成績，各大車廠幾乎都是退步的狀態。不過當然還是有其中不少亮點，其包括三陽有機會在12月銷售成績出爐後，打破去年自身紀錄；三葉Yamaha七代勁戰延續熱度，這個月開始155版本即將開始交車，有望在年底創下佳績；以及Gogoro今年確定無緣角逐前10名熱銷車款，提前出局等。
台灣11月機車市場銷售降溫！僅2個品牌掛牌數成長
根據《U-Car》報導，11月份台灣機車總市場銷售熱度明顯降溫，單月累積掛牌數為5萬4311輛，只比1月以及4月高，是今年單月銷售第3低，對比10月以及去年同期有16.1%以及10.5%的衰退，前十名車廠榜單中只有Honda與Suzuki因為旗下的大型重機開始交車，而使得掛牌數較上月成長，其他8個車廠成績都是下降。
在機車品牌佔比前五名的部分，三陽SYM依舊拿下冠軍，單月銷售量突破23771台，市佔率43.8%；亞軍也是光陽Kymco，單月銷售量13817台，市佔率25.4%；季軍為Yamaha山葉，單月銷售量9897台，市佔率18.2%，第四名以及第五名也都還是Gogoro（2093台/市佔率3.9%）、台鈴Suzuki/eReady（1742台/市佔率3.2%），整體品牌市佔率排名都沒改變太多。
Yamaha七代勁戰繼續熱賣！155版本12月交車「神車大復活」
在熱銷機車部分，三陽不外乎還是以全新迪爵、新迪爵、Jet車系繼續撐場；光陽則靠大地名流2.0、GP125熱銷；山葉則是除了Jog125繼續賣出3390台拿下亞軍之外，這兩個月靠著七代勁戰開始交車有了不錯銷售提升，10月賣出2835台、11月續賣1816台，雖然說11月成績表現沒有很突出，但12月開始155版本將開始交車，非常有可能再迎來一波銷售高峰。
過去六代勁戰雖然也一直都是山葉的神車招牌，但隨著各大車廠推出新車，早已不在銷售熱門車款前10名的行列，這回推出七代勁戰從10月開始交車125版本，就率先衝進第四名的位置，接著11月也還是有第七名，賣贏光陽GP125、新豪邁125等熱門車款，如今12月155版本也即將開始交車，有望再創佳績，讓勁戰這個經典車系再度崛起，成為車友討論的話題。
Gogoro確定提前出局！EZZY無緣接棒JEGO成明星車型
至於大家久違未關心的Gogoro，現在只能說是呈現瓶頸的狀態，11月份總掛牌數2093輛，比10月退步25.4%、比去年同期更是有58.4%的下滑，今年Gogoro力拼推出輕便車型EZZY，試圖要接棒去年的明星車型JEGO，雖然整體品牌銷售主力落在EZZY上，但爆發力卻沒有JEGO來得強，11月繳出745輛掛牌數，是EZZY上市以來賣出最少台的一個月份。
綜觀整體銷售數字來看，Gogoro今年的表現遠低於去年，也在11月銷售成績出爐之後，EZZY無法復刻JEGO的成功模式，提前出局宣告品牌沒有車輛可以角逐「年度熱銷車款Top10」。新的一年又將到來，Gogoro該如何應對機車市場轉變，又是品牌方一大課題要面對及思考。
資料來源：《U-Car》、Yamaha官網
