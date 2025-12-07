我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣11月機車市場銷售降溫！僅2個品牌掛牌數成長

單月累積掛牌數為5萬4311輛，只比1月以及4月高，是今年單月銷售第3低

Honda與Suzuki因為旗下的大型重機開始交車，而使得掛牌數較上月成長

三陽SYM依舊拿下冠軍，單月銷售量突破23771台，市佔率43.8%

▲機車品牌佔比前五名的部分，三陽SYM依舊拿下冠軍，單月銷售量突破23771台，市佔率43.8%。（圖／三陽官網）

Yamaha七代勁戰繼續熱賣！155版本12月交車「神車大復活」

但12月開始155版本將開始交車，非常有可能再迎來一波銷售高峰。

▲山葉Yamaha七代勁戰系列11月份持續賣出超過1800台，雖然跟10月銷售成績有差，但12月155版本開始交車，有望銷售成績再開紅盤。（圖/山葉官網）

Gogoro確定提前出局！EZZY無緣接棒JEGO成明星車型

但爆發力卻沒有JEGO來得強，11月繳出745輛掛牌數，是EZZY上市以來賣出最少台的一個月份。

▲Gogoro EZZY車系在今年6月上市，試圖想要接棒去年度熱銷的JEGO，可惜銷售成績未能成功接棒。（圖／記者周淑萍攝）

Gogoro今年的表現遠低於去年，也在11月銷售成績出爐之後，EZZY無法復刻JEGO的成功模式，提前出局宣告品牌沒有車輛可以角逐「年度熱銷車款Top10」。