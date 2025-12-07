我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年MLB隨著備受矚目的東京海外賽揭開序幕，豪組史上最豪華陣容的洛杉磯道奇，打出近乎無敵開季，牛棚卻在季中倒塌，最終僅以外卡資格打進季後賽，最終仍靠著日籍三本柱大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希水準以上發揮，世界大賽上與多倫多藍鳥血戰7場後奪冠，尤其G7高潮迭起，堪稱近年最精彩的世界大賽系列賽，道奇最終也成為近25年來首支成功衛冕的MLB球隊。MLB在2000年後就未有球隊可以連續2年奪下世界大賽冠軍，在近10年運動科學、數據分析興起後，想建立王朝更是難上加難，扣除今年道奇，最近一次是1998、1999年紐約洋基，再往前追溯則是1992、1993年藍鳥。道奇今年例行賽戰績93勝69敗，得從外卡打起，季後賽將佐佐木朗希調往牛棚成為關鍵一步，儘管控球仍有改善空間，但佐佐木朗希靠著高球威壓制對手，讓道奇連過紅人、費城人與釀酒人，進軍世界大賽前，總計9勝僅吞1敗，展現豪華戰艦的深厚實力。結果世界大賽首戰，道奇就被多倫多藍鳥單場狂轟11分，後續2戰再度取得領先，尤其G3一路打到延長18局，道奇仍以1分驚險過關，但隨後藍鳥連續2戰靠著投手完美發揮，分別以6：1、6：2贏球，反倒成為最先聽牌方。G6，道奇推派日籍王牌山本由伸登場，以6局失1分好投幫助道奇續命。G7關鍵戰役，比薛特（Bo Bichette）棒打大谷翔平、加上薛澤（Max Scherzer）五局好投，藍鳥至第七局打完仍有2分領先，但隨後風雲變色，道奇8、9兩局靠著蒙西（Max Muncy）、羅哈斯（Miguel Rojas）2發陽春砲，成功將戰局逼進延長賽。11局上，道奇當家鐵捕史密斯（Will Smith）成功敲出超前轟，搭配山本由伸後援2.2局無失分，道奇成為21世紀以來第一支在世界大賽連霸的球隊。山本由伸整個季後賽出賽6場（包含5場先發），投出5勝1敗、防禦率1.45，包括2場完投勝，世界大賽上，對藍鳥豪奪3勝，包含G7中0日情況下，登板後援2.2局無失分，成為道奇封王最大功臣，毫無疑問獲選世界大賽MVP。