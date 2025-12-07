我是廣告 請繼續往下閱讀

根據美國媒體《Essentially Sports》報導，洛杉磯道奇隊今冬積極重整外野戰力，然而內部針對「應該交易誰」的問題掀起激辯。隨著外野守備表現不佳成為管理層焦點，隊內部分高層認為，與其放棄戰功彪炳的赫南德茲（Teoscar Hernández），不如將金慧成作為主力交易籌碼，換取更具即戰力的全能型內野手多諾文（Brendan Donovan）。2025年賽季，道奇外野守備穩定性欠佳，根據守備指標在大聯盟30隊中僅排名第18位。然而，雖然33歲的赫南德茲外野防守常遭質疑，但他在今年季後賽17場出賽中繳出6轟、17分打點的關鍵表現，尤其在世界大賽第三戰敲出致勝全壘打，打擊價值不容小覷，因此球隊內部出現「應盡力保留其火力」的聲音。與此同時，紅雀隊正處於重建期，被譽為「MLB頂級工具人」的多諾文（28歲）有望被擺上交易檯面。多諾文本季打擊三圍為.287／10轟／50打點，可勝任二壘、游擊及左外野等多個守備位置，僅發生4次失誤，累積守備數據亦呈現大幅正值，成為多支球隊關注的補強對象。據悉，多位其他球隊高層也表示：「若以防守升級為優先目標，多諾文是理想選擇，道奇也不例外。」面對外界期待，道奇若想追求三連霸，管理層正在權衡交換籌碼。報導指出，球團部分人士已明確表態：「放棄赫南德茲風險過高，若能以金河成換來多諾文，則為戰力升級。」現年26歲的金慧成本季轉戰道奇，出賽71場，打擊率.280，擊出3支全壘打、貢獻17分打點。雖具備優異跑壘能力與內野守備彈性，但部分隊內人士認為其在冠軍競爭格局中「衝擊力道仍嫌不足」，逐漸浮現非不可缺戰力的觀點。在防守強化與攻擊火力間尋求平衡，道奇隊站上重要十字路口。若多諾文交易談判成真，勢必牽動金河成未來動向。