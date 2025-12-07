我是廣告 請繼續往下閱讀

▼日本歌手美依禮芽表態支持中國。（圖／微博@MARiA_GARNiDELiA）

▼日本歌手美依禮芽僅在微博曬出這張「挺中照」。（圖／微博@MARiA_GARNiDELiA）

▲YOASOBI宣布啟動史上最大規模巡迴演唱會《10-CITY DOME & STADIUM TOUR》，包含香港在內。（圖／YOASOBI X）

日本首相高市早苗上月以「台灣有事論」惹怒中國，中日關係持續降溫至今已逾一個月，文化娛樂交流也受到波及，日本藝人在中國的演出紛紛受阻。對此日本《浪姐4》歌手美依禮芽選擇在微博公開表態：「我永遠支持一個中國。」最後順利登北京開唱，讓名作家安田峰俊感嘆：「未來日本藝人為了在中國活動順利，做出類似表態並非不可能。」先前日本歌手濱崎步、大槻真希接連被傳出演唱中止、遭帶下台，引發輿論關注；相較之下，日本歌手美依禮芽則以一句「我永遠支持一個中國」在北京登台開唱，並於社群平台以中文報告演出成功，兩種截然不同的處境形成強烈對比。週刊《女性自身》報導，雖然外界將日本演出受挫與政治緊張連結，但熟悉華語圈情勢的作家安田峰俊分析，濱崎步、大槻真希的情況並非中國最高領導人直接下令，而更像是主辦單位或地方部門「揣摩上意」、臨時施壓的結果，「如果是主辦方自我審查，應該更早就不會讓她（大槻真希）登台。」以疫情期間「清零政策」為例，只要最高層展現傾向，各部門就會以具體行動表忠，否則仕途可能受影響。因此中央不會明文下令「禁止日本人入境」或「減少航班」，但下屬會主動採取行動。他認為，如今日本藝人被取消演出、直播畫面遭切斷，便可能是地方單位的理解和反應。然而在一片「被取消」的演出風波中，美依禮芽卻能順利站上北京體育館舉辦大型演唱會，她在演出後於IG以中文發文，分享演出照片與感謝文字，並表示活動圓滿成功，但更早之前的11月18日，她曾在微博公開寫道：「中國對我而言就是我的第二個故鄉，中國的朋友都是我珍視的家人，我永遠支持一個中國。」安田分析，公家機關不會強迫藝人政治表態，但藝人是否「自願發文」，外界無從得知。然而所有人都能想像，如果不主動表態，便可能遭遇與濱崎步、大槻真希相同的處境，「與其因為沒表態惹麻煩，不如先說一句。」畢竟目前日本藝人未來是否能在中國正常演出仍未明朗。尤其近期日本人氣團體YOASOBI宣布將在明年展開亞洲巡演並包含香港場次，是不是能如期登台，成為粉絲擔憂主因，不過安田認為，雖然香港自由度已縮減，但「揣摩上意的方式不同」，相較中國本土，演出成功率仍更高。