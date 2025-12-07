女星薔薔這幾年工作邀約不斷，嗆辣個性深受許多粉絲喜愛，今（7）日她與網紅「法拉利姐」張婷婷共同出席「決戰性感之癲」活動，她只穿Bra現身，辣度破表。在公布網友票選結果之前，薔薔也與法拉利姐互嗆，場面一度失控，讓主持人急忙出聲喊：「冷靜！」

薔薔、法拉利姐街頭互嗆　主持人急勸：冷靜

為了爭奪性感代表，薔薔今身穿花紋Bra、三角牛仔褲現身西門町，展示傲人身材，而法拉利姐則換上貼身連身裙「應戰」，兩人不斷向現場觀眾拉票，更忍不住互嗆、作勢互打，讓場面一度陷入混亂，連主持人都趕緊出面勸她們：「冷靜！」

▲「法拉利姐」張婷婷（圖左）今與薔薔（圖右）一同現身活動。（圖／記者朱永強攝影）
▲最終投票結果出爐，薔薔（圖右）打敗法拉利姐（圖左），成為性感代表。（圖／記者朱永強攝影）
「決戰性感之癲」投票結果出爐　薔薔打敗法拉利姐

最終投票結果出爐，薔薔打敗法拉利姐，成為性感代表，兩人在台上互相擁抱，薔薔大讚：「婷婷真的很可愛！」透露早已關注對方多年，接下來也會有合作計畫；而法拉利姐透露自己直播到今早8點才下播，幾乎沒睡覺就趕來活動現場，雖然落敗，但她仍感謝粉絲們投票支持。

去年，法拉利姐曾在直播中痛訴遭母親趕出家門，數度抱怨母親無情，今被問及母女現況？她表示：「我現在氣也消了，應該這個過年就可以回去圍爐。」並透露現在經濟狀況也越來越穩定。

