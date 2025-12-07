我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白安（如圖）在見面會上以她最喜歡的食材香菜，為粉絲特調飲料，喝到的粉絲表示，還蠻好喝。（圖／相信音樂提供）

歌手白安今（7）日下午在台北東區頂好名店前的廣場舉辦「路邊野餐」見面會，媒體詢問她關於近期師兄五月天阿信和F3合體，問她最喜歡誰？超有求生欲的她表示，因為沒見過其他3位本人，就選阿信，「因為信哥是我師兄，我很尊敬他！」但下一秒，白安又幽默表示：「不過我喜歡小眼睛，信哥眼睛還蠻大的。」最近F4合體蔚為話題，特別是四缺一，原本的言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天組合，少了朱孝天，又被稱為「F3」，即將到來的上海演唱會《F✦FOREVER 恆星之城》，除了F3，五月天阿信會加入演唱。全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉還有周杰倫譜曲和參與演唱、錄製MV，5人都是6、7年級生的回憶，討論度極高。白安也驚嘆，「真的很帥！為什麼這麼多年了還可以這麼帥？」F4是自火紅台灣偶像劇《流星花園》裡的角色出道，白安表示，雖然她以前沒有追過他們，但是因為太紅了，沒有人不知道《流星花園》，大家對F4成員言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天，可說是如數家珍。這次的路邊野餐，白安也祭出了自己非常喜歡、最具話題性的美食香菜，白安表示：「我是香菜狂熱份子！它不是人見人愛的菜，