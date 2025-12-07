歌手白安今（7）日下午在台北東區頂好名店前的廣場舉辦「路邊野餐」見面會，媒體詢問她關於近期師兄五月天阿信和F3合體，問她最喜歡誰？超有求生欲的她表示，因為沒見過其他3位本人，就選阿信，「因為信哥是我師兄，我很尊敬他！」但下一秒，白安又幽默表示：「不過我喜歡小眼睛，信哥眼睛還蠻大的。」
F3＋阿信帥度高！白安也驚嘆
最近F4合體蔚為話題，特別是四缺一，原本的言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天組合，少了朱孝天，又被稱為「F3」，即將到來的上海演唱會《F✦FOREVER 恆星之城》，除了F3，五月天阿信會加入演唱。全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉還有周杰倫譜曲和參與演唱、錄製MV，5人都是6、7年級生的回憶，討論度極高。白安也驚嘆，「真的很帥！為什麼這麼多年了還可以這麼帥？」
F4是自火紅台灣偶像劇《流星花園》裡的角色出道，白安表示，雖然她以前沒有追過他們，但是因為太紅了，沒有人不知道《流星花園》，大家對F4成員言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天，可說是如數家珍。
白安辦路邊野餐見面會 邀粉絲吃香菜
這次的路邊野餐，白安也祭出了自己非常喜歡、最具話題性的美食香菜，白安表示：「我是香菜狂熱份子！它不是人見人愛的菜，
跟我音樂蠻像的，喜歡的很喜歡，不喜歡的，我會試著讓他喜歡。」 除了準備許多香菜點心讓歌迷品嚐外，她更在現場親手特調「香菜M ojito」給幸運的歌迷，並為特調取名為「星期八」， 希望喝下這杯都能舒服又愜意，像過著星期八的日子一樣。 當白安迫不及待聞著新鮮香菜、豪邁地搗成汁進行製作時， 台下觀眾卻出現了有趣的兩極反應，有的興奮、有的緊皺眉頭。白安看到後笑著說：「等等調好送給大家， 但怕抽到的人超怕。」不過，抽到的幸運歌迷在品嚐後， 卻意外覺得這特調「蠻好喝的」，白安也成功地將香菜的魅力傳遞給了現場歌迷。
明年白安將在台北和高雄舉辦《路邊野餐》
新專輯巡迴演唱會，預計於2026年1月25日到台北Zepp New Taipei、3月7日在高雄後台 Backstage Live開唱。今年的尾聲，她也將出發前往中國，預計12月12日到北京、12月14日在上海、12月19日於成都、12月21在武漢，以及2026年1月10日到深圳、1月11日在廣州演唱。
