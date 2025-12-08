我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洋基隊目前正全力嘗試留下外野手貝林傑（Cody Bellinger）。但僅是貝林傑一人的預估年薪就至少需要2700萬美元，一旦續約成功，剩餘預算幾乎所剩無幾。（圖／美聯社／達志影像）

▲洋基正陷入四大困境：主力球員薪資佔比過高、打擊端低效卻仍背負高額長約、戰力急需依賴年輕球員成長、奢侈稅門檻的束縛愈來愈嚴重。（圖／美聯社／達志影像）

美國媒體指出，紐約洋基隊今冬恐已撞上「財政高牆」。專門報導洋基的美媒《Pinstripe Alley》分析現況後直言：球團因過往的合約策略而逐漸喪失操作空間，「洋基正被自己過去的作法束縛住」。洋基隊老闆哈爾・史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）傳出對將球隊薪資推上3億美元（約合新台幣93億元）大關極為猶豫。隨著《YES Network》評論指出「今年冬天洋基可能不會有太大動作」後，洋基「四大困境」要在休賽季解決的可能性渺茫。目前洋基推定總薪資已達2億6000萬美元（約404億日圓），再加上戰力外後仍需支付的希克斯（Aaron Hicks）、勒馬修（DJ LeMahieu）等人的買斷金，沈重的「死薪水」問題持續累積，成為前進的包袱。報導指出，2026年起，像是萊恩・麥克馬洪（Ryan McMahon）、沃爾皮（Anthony Volpe）等人將因合同條款而獲得遠高於過去實績的薪資，使球隊年度支出大幅膨脹。在種種壓力下，《Pinstripe Alley》估算洋基今冬真正可運用的補強預算僅約4000萬美元。然而球隊目前正全力嘗試留下外野手貝林傑（Cody Bellinger）。但僅是貝林傑一人的預估年薪就至少需要2700萬美元，一旦續約成功，剩餘預算幾乎所剩無幾，最迫切的先發投手補強將陷入困境。報導同時點到日本投手 今井達也（西武獅隊）正在透過入札制度挑戰MLB。該媒體認為，若要與藍鳥、紅襪等積極補強的美東競爭，「引進今井是絕佳選擇」，但也坦言：「與貝林傑的雙重補強完全不可能。」美媒更進一步批評，洋基為了規避豪華稅（CBT） 所做的長期延長合約與薪資平準化策略，反而變成「未來的負債」。2025～2027年的薪資結構膨脹已經難以避免，球隊幾乎喪失彈性。報導指出，洋基正陷入四大困境：主力球員薪資佔比過高、打擊端低效卻仍背負高額長約、戰力急需依賴年輕球員成長、豪華稅門檻的束縛愈來愈嚴重。結語直指危險：「洋基正在接近多年鋼索行走的終點。微小的裂縫，終將成為巨大的崩壞。」洋基究竟會選擇冒著更高的奢侈稅代價加碼補強，或是保守操作、只專注留下貝林傑？布朗克斯的這個冬天，比過去任何一年都冷冽。