2025 年F1最終站阿布達比大獎賽正式落幕，麥拉倫車隊車手諾里斯（Lando Norris）以分站季軍之姿，首次奪下車手世界冠軍。1457天的馬克斯·維斯塔潘（Max Verstappen）王者時代也在今夜終結。儘管馬克斯·維斯塔潘再度於阿布達比奪冠、皮亞斯特里（Oscar Piastri）拿下第二，但 Norris 穩穩守住第三名，成功抱回個人生涯第一座世界冠軍，賽後他在無線電中激動落淚：「你們讓我的童年夢想成真，我愛你們。我愛你們，爸媽。」最終一圈前，麥拉倫工程師在無線電中告訴諾里斯：「你是世界冠軍了，夥伴！」 諾里斯旋即哽咽回覆：「謝謝你們，你們讓一個孩子的夢想成真。在衝線後，他停下車做出奪冠甜甜圈慶祝，並跑向家人擁抱，麥拉倫老闆布朗（Zak Brown）甚至開玩笑說：「我要把你抱到肋骨斷掉！」布朗賽後接受《Sky Sports》採訪時說：「我們做到了！這真的不容易。Land 和Oscar——這是一組偉大的車手。」他強調團隊兩位年輕車手在整季的穩定表現，是麥拉倫自2008年漢米爾頓（Lewis Hamilton）之後再度奪下車手冠軍的關鍵。BBC F1賽評Harry Benjamin盛讚諾里斯的成長：「諾里斯已經展現鋼鐵般的成熟度與韌性。他總能在低潮後捲土重來，更強大更冷靜。」1996年世界冠軍Damon Hill也表示：「他能保持專注並繼續向前推進。我認為他的輪胎沒有問題，他完全可以撐住最後幾圈。」此役的冠軍仍由Red Bull王牌維斯塔潘奪下，但最終積分仍不足以逆轉，無緣驚險完成五連霸。皮亞斯特里也曾有策略性領先並努力追擊，Hill 指出：「如果諾里斯想挑戰隊友，皮亞斯特里應該也不會擋他。」但最終形勢明確──諾里斯只需站上頒獎台即可封王，麥拉倫也在無線電再三提醒：「保持冷靜，不需要冒險。」比賽中 Norris 與角田裕毅發生一次激烈攻防，引發 FIA 針對「逼車」與「越界獲利」的調查，引起全場緊張。最終FIA裁定角田裕毅應負責任，諾里斯未受處分，避免了冠軍大戰的潛在劇情反轉。麥拉倫老闆布朗表示：「這是明確正確的判決。那是一個危險且不必要的動作。」Max Verstappen（Red Bull）Oscar Piastri（McLaren）Lando Norris（McLaren）