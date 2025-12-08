我是廣告 請繼續往下閱讀

▲F1紅牛車隊日籍車手角田裕毅生涯出賽114場，為日本車手最多，但從未站上過頒獎台，明年將轉為紅牛預備車手，暫時告別F1舞台。（圖／美聯社／達志影像）

2025 年F1最終站阿布達比大獎賽正式落幕，麥拉倫車隊車手諾里斯（Lando Norris）以分站季軍之姿，首次奪下車手世界冠軍。紅牛車隊日籍車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）最終戰以第14名作收，將暫時告別F1舞台，明年降為紅牛車隊測試與預備車手。自2021年起在F1首次亮相，角田至今累積日本車手最多的114場出賽，最佳成績是2021年阿布達比大獎賽的第4名，生涯尚未登上過頒獎台。角田在本週確認失去明年紅牛車隊的正賽席位，位置將讓給法國新秀哈賈爾（Isack Hadjar）。本季角田從紅牛二隊（Racing Bulls）起步，開季經過2站後就重返紅牛車隊，但轉隊後成績不見起色，在車手積分榜上僅取得33分。明年角田不僅未獲紅牛車隊續約，也不會歸建紅牛二隊，將轉任紅牛車隊的測試及預備車手。角田在最後一戰從第10位起跑，當前方使用中胎的車手陸續在第20圈進站時，角田一度上升至第3名。為了幫助隊友維斯塔潘（Max Verstappen）逆轉達成5連霸，角田積極防守從中胎換硬胎並迅速追近的麥拉倫車手諾里斯，但仍在第23圈被超越。此外，角田為了守住位置而做出的防守動作，被裁判認定違規，吃到5秒時間判罰，但這是他徹底執行團隊策略的結果。第33圈進站換上中胎後，角田以第18位回到賽道，隨後展開追擊。在第45圈，他超越了明年將取代他升上紅牛的小牛車手哈賈爾，但在最後階段因輪胎磨耗嚴重而掉速，角田以第14名衝線收尾。日前角田在個人社群上寫下，「得知自己在2026年沒有比賽席位，真的非常難受，但我下定決心，要以比以往更加努力的態度，作為紅牛的測試與預備車手持續精進，並向團隊證明我值得站上起跑格。人生充滿挫折，而這就是我的一次。但這並不會阻止我成為最好的F1車手。」