日本「AI美人」藤咲凪昨（7）日無預警宣布再婚，她表示：「今後我們一家四口會一起邁向全新的人生道路。」消息迅速引發日網熱議。這位因「真實版《我推的孩子》」爆紅的26歲偶像，從早年母親離世、年輕懷孕到成為2名孩子的單親媽媽，成長背景與演藝路一直備受關注；其後又遭遇私闖民宅事件，被外界拿來與作品情節相比。如今她選擇再組家庭，新的生活再度成為焦點。
藤咲凪宣布再婚 一家四口邁向新道路
藤咲凪是一位單親媽，育有5歲跟3歲的孩子，雖然沒透露是否結過婚，但她昨天晚上證實自己再婚，表示想把感謝的心意傳達給粉絲，「一路走來，和2個孩子一起，受到許多人的鼓勵與陪伴，真的非常感謝。」未來她跟老公會帶著前夫的2個孩子，一家四口邁向全新的人生道路。
📌藤咲凪再婚聲明：
雖然是我的私事，但在此向大家報告——我再婚了。
首先想把感謝的心意傳達給一直支持我的大家。 一路走來，和兩個孩子一起，受到許多人的鼓勵與陪伴， 真的非常感謝。
今後我們一家四口會一起邁向全新的人生道路。
至於未來的工作，我會以自己的節奏慢慢努力，如果大家能溫暖地守候我，我會非常開心。
今後也請多多指教。
藤咲凪介紹 真人版的《我推的孩子》
藤咲凪今年26歲，成長路帶著命運的反差感。爸媽離婚、媽媽又在她很小時離世，但她一直記得媽媽曾許下「想當藝人」的願望，只是藤咲凪剛加入經紀公司就發現懷孕，被迫放棄夢想，這段故事深深刻在她心裡，變成了一定要踏進演藝圈的原因，把媽媽把那份沒完成的夢接力下去。
為了讓自己被看見，藤咲凪當年幾乎什麼都敢挑戰，只有成人片與過度裸露工作不碰。2019年參加「miss iD」，意外以「危險美少女」氣質吸住評審目光，一張媒體照直接衝出話題，此後獲有「AI美人」封號。由於很早就進入這行，國高中時期缺課缺到老師都快放棄，藝名改了好幾輪，從中森千尋、千尋、雨宿ゑる到荒城凪沙都用過。她待過團體「ぶっ壊れRe:論‰」、發表過單曲，現在則是女團「最終未來少女」的一員，正式在音樂圈站穩腳步。
2023年8月20日，藤咲凪在TBS《Sunday Japan》上親口透露，自己其實是一位帶著3歲、1歲孩子的單親媽媽，消息一出立刻被網友封為「真實版《我推的孩子》」。沒想到2024年7月又遇上陌生人闖入她家，整件事瞬間被再升級成「真實版《我推的孩子》2.0」，網路討論度直接爆表。
之所以會有這樣的連結，是因為《我推的孩子》裡，偶像星野愛獨自養育龍鳳胎阿奎亞和露比，有一天遭到突襲拜訪的狂熱粉絲刺殺。藤咲凪的經歷剛好和劇情多次巧合：從以單親身分在演藝圈打拚，到遇上私闖民宅的危險事件，都讓網友直呼「這根本是真人版」。如今，藤咲凪再找到對的人，7日深夜宣布再婚，再度掀起討論。
📌資料來源：藤咲凪IG
