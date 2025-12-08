我是廣告 請繼續往下閱讀

▲華人最大線上營養師平台「Cofit 我的專屬營養師」，成立11年來，首次舉辦百人實體座談會「 Cofit Club 」，活動邀請活動邀請與 Cofit 合作多年的人氣網紅 林萱 (Michelle)、歐娜。（圖／初日診所）

減重總是卡關或反覆復胖，問題可能不在於意志力，而是大腦的快樂機制出了問題！高雄初日診所院長李唐越引述研究指出，長期錯誤飲食會讓大腦逐漸失去「快樂吃」的能力，反而陷入難以擺脫的肥胖惡循環。華人最大線上營養師平台「Cofit 我的專屬營養師」成立 11 年來，日前首次舉辦百人座談會「Cofit Club」，邀請成功減下近 60 公斤的網紅歐娜以及她的主治醫師、高雄初日診所院長李唐越同台分享。活動從真實案例與臨床經驗切入，曾任《康熙來了》幕後工作的歐娜，以驚人毅力在四年內成功減下近 60 公斤。過去因肥胖被路人建議做縮胃手術，媽媽擔心到把冰箱上鎖。加入 Cofit 後，逐步把重點轉向「吃對」而不是「少吃」。從外食挑選雞胸肉、茶葉蛋，到火鍋改喝清湯、再搭配大量蔬菜，讓正餐吃得飽、不再暴食。即便也曾因停滯期崩潰大哭，但在團隊協助下突破瓶頸，體態與精神越來越好，更確信不挨餓、「快樂瘦」才能真的持續。對於歐娜的快樂減重心法，李唐越醫師以今（2025）年 3 月刊登於《Nature》的研究表示，過去普遍認為減重失敗的原因很可能與「貪吃」有關，但研究團隊針對標準飲食（REG，4%脂肪）與高脂飲食（HFD，60%脂肪）小鼠比較後發現，雖然高脂組體重上升較快，但在「不需費力取得美味食物」的環境下，反而吃得比標準飲食組更少、興趣更低，出現「享樂性食物貶值（hedonic devaluation）」現象。研究團隊進一步分析，關鍵就在於長期攝取高脂飲食會讓大腦中負責帶來快樂感受的「神經張力肽（NTS）」大量下降，獎勵系統形同關機。吃不到快樂、又習慣高熱量攝取，進食就從享受變成慣性補償，造成惡性循環。當研究以基因方式恢復 NTS 訊號後，小鼠進食行為恢復正常、活動力增加、體重增幅也明顯放緩，顯示找回「吃的快樂」有助改善肥胖狀態。李唐越醫師強調，雖然研究仍在動物實驗階段，但已反映出減重的核心不是壓抑，而是讓身體重新感受到吃東西的快樂。當懂得吃對食物，就能擺脫對不健康食物的依賴，減重也有機會真正持續、不復胖。李唐越醫師過去也曾因體重逼近百公斤，被病患質疑「你這麼胖還敢叫我控制飲食？」最初靠少吃多動減重，雖短期有效，卻因過度疲累無法堅持。走過同樣挫折，更理解多數人的盲點在於「用意志力硬撐」。他以自身與患者經驗，歸結出 4 大「不復胖心法」：1.了解自己：留意哪些狀況會特別想吃、哪些食物吃完會脹氣或疲倦，必要時透過檢測掌握身體數據，才能更精準調整。2.認識食物：適量好油有助代謝，壞油才會引發慢性發炎。不需要完全戒澱粉，關鍵是選擇糙米、全麥、地瓜等原型食物。3.正確方式：每餐掌握「水、肉、菜、飯、果」的進食順序，搭配 211 餐盤比例，提升飽足感，減少暴食與過度飲食。4.與食物和解：聚餐、喝酒都是生活的一部分，學習替換、減量或隔天調整，比完全禁止更能讓健康習慣持續。李唐越醫師強調，減重的起點不是追求一次到位，而是每次一點點達成改變，身體健康才是一輩子要維持的事情。