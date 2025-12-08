網紅夫妻檔「那對夫妻」中的老公Kim近日公開談論女兒妮妮學校發生的霸凌事件，引起外界高度關注。老婆Nico昨（7）日則在自己的IG發文，回想起妮妮前陣子夜夜作噩夢甚至生病住院的事情，Nico坦言當時醫生有問她：「女兒最近有什麼壓力嗎？」她當下沒想太多，直到這幾天她把時間線重新拉回去看，才突然發現或許與霸凌事件有關，讓Nico直言細思極恐。
妮妮住院前夜夜做噩夢 Nico聯想霸凌事件：細思極恐
Nico昨日下午在IG發文，談到女兒妮妮的狀況，「前陣子大家應該都還記得，妮妮住院了！那時醫生問我：『她最近有什麼壓力嗎？』我當下還沒想太多。這幾天我把時間線重新拉回來看…只能說：細思極恐。」Nico表示妮妮從住院前陣子就開始天天做噩夢、半夜驚醒，有時會哭也會說夢話，「我看著她的樣子，心真的碎了一地。」
Nico說當時Kim每晚都會在妮妮驚醒時抱著她，直到她再度安穩入睡才敢放手，後來夫妻倆在與妮妮溝通後才得知學校發生的霸凌事件。Kim日前發文直言這其中還帶有大量與性別有關的限制級語言羞辱，這讓他無法容忍，挺身而出替女兒及她的同學討公道。
Nico感謝老公挺身而出：他都扛在肩上
事件發生至今，Nico感謝老公一直擋在前面，面對所有輿論壓力，「他從事情發生到現在…一直在處理、溝通、蒐集、紀錄、整理、和孩子談心、和各單位接觸。每一個細節、每一個轉折、每一個情緒，他都扛在肩上，全都放在心裡。」這些舉動妮妮也都看在眼裡，甚至懂事地說，「我覺得爸爸真的很勇敢欸，他說到做到。」
Nico自責無能 Kim反過來安慰老婆超暖
面對老公的勇敢舉動，Nico反思自己實在無能為力，「我除了抱著孩子、安慰她，我什麼都做不了」。Kim則反過來鼓勵她，「妳不是什麼都沒做好嗎！妳在我旁邊我才有力量做這些事情啊。而且妳是孩子的媽媽，這本身就已經夠偉大了，後面的事…交給我吧。」
Kim還說了一句話，讓Nico印象深刻，他表示：「孩子的正義感也許是天生的，但是面對事情的勇氣一定是父母給的，所以我們一定要做給她看！」看到Kim勇往直前，Nico也義無反顧的力挺老公，直呼：「真正的內容、事實、細節，會隨著一步一步往前，時間到了…真相絕對不會被藏住！」
那對夫妻臉書282萬人追蹤！Kim還為女兒寫歌
「那對夫妻」2010年開始拍攝YouTube影片，目前主頻道已有72萬人訂閱，臉書粉專「Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】」也有282萬粉絲追蹤，算是知名度極高的網紅夫妻。Kim也創作過不少獻給家人的單曲，他自己演唱、送給女兒的歌曲〈妮妮〉在YouTube觀看量高達1800萬。
資料來源：Nico IG、那對夫妻粉專
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
