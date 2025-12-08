我是廣告 請繼續往下閱讀

李伊庚AAA暗諷劉在錫？公司澄清是誤會

李伊庚爭議回顧 被爆私生活淫亂、遭退出劉在錫的《玩什麼好呢？》

頒獎典禮AAA上週圓滿落幕，原本是光鮮亮麗的慶典，結果李伊庚的一段得獎感言卻意外點燃戰火。日前被迫退出綜藝《玩什麼好呢？》的他，在台上向節目主持人Haha、朱宇宰喊話致意，唯獨沒有提到劉在錫，立刻被部分觀眾解讀成「刻意跳過」，韓網瞬間炸裂，逼得李伊庚經紀公司急忙出面滅火，強調沒有影射劉在錫，請大家依照感言原意解讀就好。李伊庚在AAA頒獎典禮上的一段得獎感言，只因為「沒提到劉在錫」被部分觀眾解讀成「故意跳過」，瞬間變成韓網燙手話題，經紀公司只好親上火線澄清，「沒有任何理由要影射劉在錫，請大家就照著他的得獎感言本意接受就好」。該事情源自李伊庚當天拿下「Best Choice」獎，上台時坦言：「其實我最近的人生就像遇到天氣預報沒寫到的冰雹。」影射先前捲入的私生活風波，並強調嫌疑人已向公司寄來道歉與求情的信件，他則表示：「我一定會抓到她，絕不寬待。」接著他毛遂自薦另一檔節目《SNL Korea》說：「我現在星期四休息了！」意指現在有時間錄影，歡迎找他上節目，還說：「哈哈哥、宇宰哥，我想你們了，謝謝你們。」向《玩什麼好呢？》的成員致意。不過，有觀眾注意到，劉在錫的名字並未被提及，懷疑他是在表達不滿。其實當初李伊庚從《玩什麼好呢？》下車時，劉在錫曾以「行程關係」帶過，而沒有提及製作組建議他下車的部分，讓外界覺得2人之間似乎有點微妙。李伊庚爭議其實從10月那場「德國女生對話風波」一路延伸，當時一名自學韓文的德國女子因追劇喜歡上李伊庚並主動私訊他，2人竟真的聊起來，但內容越走越偏、越來越18禁，女方因此公開對話，聲稱是不想讓「下一個受害者」出現。不過劇情急轉彎，她後來又改口說那些對話截圖是AI合成，李伊庚經紀公司火速反擊，指控女方造謠、勒索，所有聊天紀錄都是「惡意剪輯拼湊」、「純屬捏造」，還爆出對方早在5個月前就寄過威脅信勒索，公司同時宣布會採取法律行動，對散布惡意謠言者提告，全面維護藝人權益。風波後，李伊庚退出固定出演的《玩什麼好呢？》，外界一度傳出「他被踢出是與劉在錫有關」的說法，但始終未被證實；沒想到這次AAA上，他致意時特別點名節目班底Haha、朱宇宰，卻獨漏劉在錫，讓上次的謠言瞬間被翻出，形成新一輪爭議。