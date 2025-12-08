我是廣告 請繼續往下閱讀

有意願披上中華隊戰袍出征世界棒球經典賽（WBC）的台美混血外野手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今（8）日在個人社群媒體拋出紅色炸彈。這名29歲的好手開心宣布與摯愛步入禮堂，並大方分享多張浪漫婚禮照片。他在貼文中感性告白，稱妻子不僅是最好的朋友，更是他的專屬旅遊規劃師與電影劇情解說員，甜蜜寫下：「我是個幸運的男人。」費爾柴德的婚訊一出，立刻引來大批球迷留言祝賀。不過，這位新郎官目前的職業生涯正處於轉折點。回顧今年賽季，他的際遇可說是波折不斷。季前遭辛辛那提紅人指定讓渡（DFA）後，被交易至亞特蘭大勇士。在勇士隊期間出賽28場，打擊三圍繳出.216/.273/.333的成績單，可惜未能擊出全壘打，僅貢獻2分打點。隨後在7月底，費爾柴德再度面臨DFA命運，雖然轉戰坦帕灣光芒，卻因右側腹斜肌傷勢困擾，直到球季結束前都被列入傷兵名單，無緣披上光芒戰袍亮相。11月初他被光芒隊釋出後正式成為自由球員，目前新東家尚未塵埃落定。儘管近期遭遇傷病與轉隊亂流，但費爾柴德在大聯盟累積了5個球季的資歷，總計出賽277場，留下18支全壘打、68分打點以及25次盜壘成功的紀錄，生涯平均打擊率為2成23，攻擊指數（OPS）則為.689。擁有台灣血統的他，過去曾公開表達代表台灣參加WBC經典賽的高度意願。隨著他完成終身大事，外界也期待這位「台灣女婿」能盡快確定新賽季落腳處，並有機會在明年WBC經典賽，為中華隊的外野防線注入大聯盟級的戰力。