韓國BTS防彈少年團成員田柾國近日疑與女團aespa成員Winter（金旼炡）熱戀中，被拍到有情侶刺青、相同手鍊等等，戀愛證據超多。而過去也曾和田柾國傳過緋聞的女演員李侑菲這時竟突然發聲，在小紅書發出一張自拍照，配文「Winter」，抖音影片則配上歌詞「Forget about your boyfriend」的音樂，疑似還難忘田柾國，粉絲更因此腦補出三角戀疑雲，引發熱議。
李侑菲昔被爆交往田柾國 雙方公司都否認
李侑菲和田柾國曾被韓國狗仔李鎮浩爆料，到2022年5月之前都還是情侶關係，田柾國更被拍到戴著疑似李侑菲爸媽求來的佛珠等等，讓兩人緋聞傳得沸沸揚揚。但雙方經紀公司都出面否認戀情，李侑菲公司更稱她只認識BTS中的SUGA，與田柾國並沒有交情，此事才不了了之。
Winter、田柾國傳緋聞 李侑菲巧合發文惹議
不過近日隨著田柾國與Winter的緋聞出現，李侑菲的動態再度成為外界焦點，關鍵字「田柾國 李侑菲」今日更衝上微博熱搜。原來是因為李侑菲創辦了小紅書帳號，還發了一張自己穿著冬裝的照片，配文「Winter」並附上一個雪人符號，讓人質疑她在影射aespa的Winter。
更巧合的是，李侑菲在抖音上還發佈一段影片，配樂歌詞與文案都是「Forget about your boyfriend（忘記你男朋友）」，疑似在自我喊話，難忘與田柾國的舊情。這些線索引起微博網友熱烈討論，更腦補出三角戀劇情，懷疑是Winter的出現才讓田柾國與李侑菲分手，各種討論持續延燒。
不過也有一派粉絲認為，現在季節確實冬天，李侑菲發文寫「Winter」也很合理，覺得是酸民想太多了，「女方本人都說根本不認識了，到底要造謠到何時」、「兩人素不相識，雙方否認過，惡意造謠。已經否定無數次了，反覆提真的沒必要，請放過田柾國。」
田柾國、Winter戀愛證據超多 公司都沒正面否認
而Winter與田柾國被抓包的戀愛證據除了手臂後側的小狗圖案刺青外，Winter還穿過一件與田柾國一模一樣的短褲，穿在她身上超級鬆垮，明顯不是她自己的尺寸。Winter還有一個JUNG拼音的手機吊飾，而田柾國的英文名正是Jung Kook，所以兩人才被認為交往中；對此，雙方經紀公司都僅低調回應：「沒有立場（或譯：無可奉告）」，並未否認。
資料來源：微博
我是廣告 請繼續往下閱讀
李侑菲和田柾國曾被韓國狗仔李鎮浩爆料，到2022年5月之前都還是情侶關係，田柾國更被拍到戴著疑似李侑菲爸媽求來的佛珠等等，讓兩人緋聞傳得沸沸揚揚。但雙方經紀公司都出面否認戀情，李侑菲公司更稱她只認識BTS中的SUGA，與田柾國並沒有交情，此事才不了了之。
不過近日隨著田柾國與Winter的緋聞出現，李侑菲的動態再度成為外界焦點，關鍵字「田柾國 李侑菲」今日更衝上微博熱搜。原來是因為李侑菲創辦了小紅書帳號，還發了一張自己穿著冬裝的照片，配文「Winter」並附上一個雪人符號，讓人質疑她在影射aespa的Winter。
更巧合的是，李侑菲在抖音上還發佈一段影片，配樂歌詞與文案都是「Forget about your boyfriend（忘記你男朋友）」，疑似在自我喊話，難忘與田柾國的舊情。這些線索引起微博網友熱烈討論，更腦補出三角戀劇情，懷疑是Winter的出現才讓田柾國與李侑菲分手，各種討論持續延燒。
不過也有一派粉絲認為，現在季節確實冬天，李侑菲發文寫「Winter」也很合理，覺得是酸民想太多了，「女方本人都說根本不認識了，到底要造謠到何時」、「兩人素不相識，雙方否認過，惡意造謠。已經否定無數次了，反覆提真的沒必要，請放過田柾國。」
而Winter與田柾國被抓包的戀愛證據除了手臂後側的小狗圖案刺青外，Winter還穿過一件與田柾國一模一樣的短褲，穿在她身上超級鬆垮，明顯不是她自己的尺寸。Winter還有一個JUNG拼音的手機吊飾，而田柾國的英文名正是Jung Kook，所以兩人才被認為交往中；對此，雙方經紀公司都僅低調回應：「沒有立場（或譯：無可奉告）」，並未否認。