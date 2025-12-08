我是廣告 請繼續往下閱讀

在剛宣布以1年1000萬美元（約合新台幣3.1億元）年薪續留球隊後僅一個月，洛杉磯道奇隊內野手蒙西（Max Muncy）再度捲入交易風波。根據道奇專門媒體《Dodgers Way》於12月8日報導，球團可能在美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）冬季會議期間考慮將蒙西交易，此消息震驚球迷。現年35歲的蒙西於11月6日（台灣時間7日）執行球隊選項，以1年1000萬美元年薪與道奇續約。然而報導指出，儘管剛確定續留，但蒙西仍有可能被送走，成為球隊休賽季補強運作的一環。媒體分析指出，蒙西具備穩定的火力與經驗值，過去三季長打率均未低於.470，且2025年賽季打出19轟、67打點、OPS達.846，在世界大賽第7戰也敲出關鍵陽春砲，是道奇奪得二連霸的重要功臣之一。儘管開季一度陷入打擊低潮，但季中強勢回溫，仍展現老將價值。報導也指出，儘管蒙西的薪資合理、表現穩定，但年齡成為管理層考量因素之一，目前道奇多數核心球員已邁入30多歲，陣容年齡結構逐漸老化。此外，一旦交易蒙西，將能騰出空間給年輕潛力股弗里德蘭（Alex Freeland）或潛在交易目標多諾文（Brendan Donovan），並可能在三壘防守上有所升級。《Dodgers Way》直言：「在球員剛執行選項後的幾週內就被交易，對球迷來說無疑是最沉痛的打擊。」目前正值MLB冬季會議登場，道奇未來的人事布局與可能的交易動向備受矚目，球迷也勢必得隨時關注動態，提防更多突如其來的震撼消息。