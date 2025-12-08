我是廣告 請繼續往下閱讀

▲這並非羅伯斯首次「口無遮攔」惹禍。他曾在2023年提前向媒體透露道奇與大谷翔平的會面，違背球團保密意圖。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前在節目中發言失言，意外引發球員與球迷間的爭議。12月4日，羅伯斯在Amazon Prime節目《Good Sports》中，對於是否支持MLB設立薪資上限的提問，竟公開表示「我覺得可以接受」，此番言論被外界解讀為「替老闆說話」，對於球員工會立場形成衝擊。根據道奇隊媒《Dodgers Way》認為，羅伯斯在公關課程上欠磨練，需要學習有時候閉上嘴巴，不要隨便回應。在節目中，主持人Kenan Thompson提問：「你覺得MLB該設薪資上限嗎？」羅伯斯回答：「我覺得可以接受。NBA在與球員分享收入方面做得不錯。如果你想壓抑頂層的花費，就也該提升底層支出，讓那些擺爛球隊也得掏錢。」這番話雖然理性，但出自現任總教練之口卻別具分量。羅伯斯身為道奇這支連兩年奪冠的球隊領袖人物，發表類似立場，極可能動搖球員間的信任。▲羅伯斯的言論雖看似理性中立，實則容易被解讀為站在老闆立場發聲。（圖／美聯社／達志影像）在2026年勞資協議到期之前，球員與聯盟之間已多次因薪資上限議題產生衝突。例如費城費城人球星哈波（Bryce Harper）過去就曾在大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）到訪時，當場要求對方離開，顯示球員對薪資上限極度反感。羅伯斯的言論雖看似理性中立，實則容易被解讀為站在老闆立場發聲。更糟的是，他同時身負球隊文化塑造與維持更衣室和諧的責任，這番話恐怕讓他在球員間處境更加兩難。《Dodgers Way》表示，這並非羅伯斯首次「口無遮攔」惹禍。他曾在2023年提前向媒體透露道奇與大谷翔平的會面，違背球團保密意圖；也曾多次誤報球員傷勢，甚至與選手意見不一致。此外，他還曾在世界大賽期間暗指加拿大政府延誤球隊出境，風波不斷。儘管羅伯斯執教成績出色、被認為未來有望成為道奇史上最佳教頭，但他在媒體場合的表現屢屢成為焦點。《Dodgers Way》更直言：「他真的該學會『不予置評』這四個字。」在勞資對立升溫的當下，羅伯斯的這番「不合時宜的坦率」，恐將成為未來道奇休季的潛在火種。